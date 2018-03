Klammert je v Praze ve finále, Krpálka s Musilem čeká boj o bronz

udista David Klammert postoupil na turnaji European Open v Praze do finále váhové kategorie do 90 kilogramů. O zlato bude mezi seniory bojovat vůbec poprvé. Zastínil i olympijského vítěze Lukáše Krpálka, který ve váze nad 100 kilogramů prohrál v semifinále a bude se prát o bronz stejně jako Jaromír Musil ve váze do 81 kilogramů.

Krpálek měl jako nasazená jednička v prvním kole volný los. Pak snadno pokořil Ukrajince Vladyslava Berezku, kterého porazil už za 55 sekund škrcením. Ve čtvrtfinále potřeboval 108 sekund, než hodil na ipon Litevce Ignase Mecajuse.

V semifinále však nečekaně zaváhal s osmatřicátým judistou světa Javádem Mahdžúbem z Íránu, kterému po minutě utkání vyšel útok a získal ipon. I tak ale může nejúspěšnější český judista historie získat už svou pátou medaili na pražském turnaji, kde byl dosud třikrát zlatý a jednou bronzový.

Potvrdil roli favorita

Stejně jako Krpálek byl nasazený jako jednička i Klammert a roli favorita potvrdil. Všechny dosavadní zápasy vyhrál na ipon, jen v osmifinále se s Rakušanem Johannesem Pacherem více zapotil a uspěl až ve druhé minutě prodloužení. Francouze Juliana Kermarrece však ve čtvrtfinále zdolal za 69 sekund a v semifinále Ukrajince Semena Rakitu za půl minuty.

Vůbec poprvé tak mezi seniory postoupil na mezinárodním turnaji do finále, dosud měl dva bronzy z Evropských pohárů v Katowicích a Minsku a také z letošní Grand Prix v Tunisu.

Dařilo se také Musilovi, který při návratu po zranění navázal na páté místo z Grand Slamu v Paříži. Pouze ve čtvrtfinále byl nad jeho síly Uzbek Sharofiddin Boltabojev.

Dvě výhry a postup do osmifinále vybojoval Jiří Petr ve váze do 90 kg. Jeho bratr Ivan Petr naopak ve váze do 81 kg prohrál hned první zápas a neobhájil bronz z před dvou let. V osmifinále váhy nad 100 kg byl také Jan Pinta.