Boxerský šampión Álvarez neprošel dopingovou kontrolou

Álvarez se nyní přesune z Mexika do USA, kde bude pokračovat v tréninku a podrobí se dalším dopingovým kontrolám. "Mám ke sportu respekt a tohle mě překvapilo a naštvalo, protože se mi to ještě nikdy nestalo. Podstoupím všechny požadované další testy, které to objasní, a věřím, že pravda vyjde najevo," uvedl sedmadvacetiletý Mexičan, který utrpěl v 52 zápasech v profesionální kariéře jedinou porážku. V roce 2013 prohrál s americkou hvězdou Floydem Mayweatherem.

Clenbuterol se užívá k léčbě astmatu, ale může také pomáhat k růstu svalů a spalování tuků.