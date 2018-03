Hororový útok na triatlonistu! Chtěli mu uřezat nohy

Přímo horor si prožil jihoafrický triatlonista Mhlengi Gwala. Šestadvacetiletý závodník vyrazil na cyklistický trénink, během něj byl však přepaden a málem přišel o obě nohy. Útočníci mu je totiž chtěli odřezat pilou, naštěstí se jim to ale nepodařilo a lékaři po operaci prohlásili, že bude zase moci chodit.

Nejen triatlonový svět zasáhla šokující zpráva o přepadení jihoafrického závodníka. Mhlengi Gwala si v úterý ráno v Durbanu chtěl zajezdit na kole před nadcházejícím národním šampionátem. Při tréninku byl ale napaden třemi útočníky, kteří mu způsobili velice závažná poranění.

Případ policie vyšetřuje jako pokus o vraždu. „Myslel si, že ho přišli jen okrást, a tak zastavil a dal jim svůj mobilní telefon a všechno, co měl,“ uvedl pro BBC Sandile Shange, Gwalaův tréninkový parťák. „Oni ale telefon, hodinky ani kolo nechtěli. Stáhli ho z cesty někam do křoví, tam vzali pilu a začali mu řezat do nohy.“

„Když se dostali až ke kosti, pila se zadřela, protože nebyla dostatečně ostrá. A tak přestali a začali řezat do druhé nohy,“ popisoval Shange otřesnou událost. Útočníci poté z místa činu utekli a Gwala se doplazil k silnici, kde se mu podařilo zastavit auto, které ho dovezlo do nemocnice.

Naštěstí nebyla zasažena hlavní tepna. Gwala má poškozeny svaly, nervy a kost. „Lékaři mi řekli, že se jim podařilo nohu zachránit, a že bude zase moci chodit a běhat. Bude to však trvat delší dobu,“ dodal Shange. Útok odsoudil i triatlonista Henri Schoeman, Gwalaův krajan, který na olympiádě v Riu získal bronz. „Nechutné. Jak bezpečno je na silnicích v Jihoafrické republice?“ ptá se na Twitteru Schoeman.