Místo panenek si hrála s koníky, teď dcera miliardáře sní o životním závodě v Praze

Lásku ke koním v sobě nosila ještě dříve, než zamířila do školních lavic. A když ukázala, že nejde o dětský rozmar, dočkala se velké podpory celé rodiny. Dnes jednadvacetiletá Anna Kellnerová sní o startu v Global Champions Prague Playoffs 2018 v parkuru, který bude od 13. do 16. prosince hostit O2 aréna. „Hlavním cílem sezóny je probojovat se do finále. Startovat doma v souboji elity by představovalo splnění snu," říkala členka týmu Prague Lions, jehož barvy hájí i Aleš Opatrný.