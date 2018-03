Přece nezůstanu doma, říká Sáblíková před tečkou za sezónou. Světový pohár může vyhrát i další Češka

Legenda útočící na triumf není pro nikoho překvapením. I v sezóně, která pro ni nebyla optimální. Ale i druhá česká reprezentantka, která se připravuje v Nizozemsku odděleně od skupiny Petra Nováka, má šanci ovládnout seriál. A to hned dva. Ale má to složitější než krajanka.

Sáblíková je v průběžném pořadí dlouhých tratí druhá s odstupem pouhých 15 bodů na vedoucí Ivanie Blondinovou z Kanady, Karolína Erbanová je třetí na pětistovce a na první Japonku Nao Kodairovou, která ale v Bělorusku nestartuje, ztrácí 154 bodů. Finálový závod v Bělorusku je však lépe bodovaný a Erbanová může v případě dvou výher získat 300 bodů (normálně je za výhru v jednom závodě 100).

"Jsem už strašně moc unavená, ale je jasné, že ze sebe vydám všechno, aby to v Minsku pro mě co nejlépe dopadlo. Původně jsem zvažovala, jestli do Minsku vůbec pojedu, protože se potřebuji dát zdravotně do pořádku, ale když je ve hře celkový triumf ve Světovém poháru, nemohla jsem přece zůstat doma," uvedla Sáblíková.

Třicetiletá česká reprezentantka SP v předešlých 11 letech ovládla a většinou měla triumf jistý již před závěrečným podnikem. V této sezóně však Sáblíkovou trápí problémy se zády a nezvykle ještě nedokázala vyhrát žádný závod seriálu. I tak je ale ve hře o celkový triumf. "Vyhrála jsem jedenáctkrát v řadě, což je krásné číslo, kterého si moc vážím. Dvanáctka by byla ještě hezčí," řekla.

V Minsku je připravená bojovat. "Zkusím to. Ať to ale dopadne jakkoliv, hodnocení sezóny to nezmění: po tom, co jsem si prožila se zády, jsem šťastná za olympijské stříbro, které má pro mě vzhledem k okolnostem cenu zlata. A případný triumf v poháru by byl dalším bonusem, protože po tom všem jsem ani nedoufala, že bych byla před posledním závodem ještě ve hře o první místo," podotkla Sáblíková.

Průběžné pořadí SP žen ve vybraných disciplínách: 500 m: 1. Kodairaová (Jap.) 700 2. Herzogová (Rak.) 555 3. Erbanová (ČR) 546 Na rozdíl od ostatních disciplín se pětistovka v Minsku jede dvakrát. 1000 m: 1. Šichovová (Rus.) 340 2. Kodairaová 305 3. Herzogová 296 ... 6. Erbanová 258 47. Zdráhalová (ČR) 14 1500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 400 2. Leenstraová (Niz.) 270 3. Šichovová 236 ... 17. Zdráhalová 93 22. Sáblíková (ČR) 66 Dlouhé tratě (3000 a 5000 m): 1. Blondinová (Kan.) 335 2. Sáblíková 320 3. Voroninová (Rus.) 315 ... 29. Zdráhalová 43 55. Kerschbaummayr (ČR) 1 Závod s hromadným startem 1. Lollobrigidová (It.) 220 2. Pechsteinová (Něm.) 152 3. Guo (Čína) 146 ... 19. Zdráhalová 40 29. Kerschbaummayr 8

Erbanová po olympijských hrách v Pchjongčchangu vynechala mistrovství světa ve sprintu a teď se chystá se závěrečný boj o první stupně v celkovém pořadí SP ve své kariéře. "Po olympiádě jsem si krátce orazila v Čechách a poté i v Holandsku. Opravdový odpočinek přijde až po sezóně, až to ze mě všechno spadne. Na poslední závody ale mám ještě energii našetřenou," uvedla Erbanová.

Čtyřiadvacetiletá Češka bude v Minsku bojovat z pohledu SP zejména s Vanessou Herzogovou z Rakouska, která je na pětistovce průběžně druhá o devět bodů před Erbanovou. Svěřenkyně nizozemského trenéra Dennise van der Guna má šanci na úspěch i na trati 1000 metrů, kde je zatím šestá. Na první Jekatěrinu Šichovovou ztrácí 82 bodů.