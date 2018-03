Zakletá sezóna! Sáblíková nepojede finále SP. Celkové prvenství může ukořistit jiná Češka

Tato sezóna se dá označit za smolnou. Martina Sáblíková celou dobu laborovala se zdravotními patáliemi. I když ji trápila bolavá záda vybojovala na olympijských hrách v Pchjongčchangu stříbrnou medaili na pětikilometrové trati.

Do poslední chvíle také bojovala o celkový triumf ve SP, i když ani jeden závod nevyhrála. Na finále do běloruského Minsku ale neodcestuje. Šance na dvanácté vítězství v řadě na dlouhých tratích se tak rozplynula.

"Po dohodě s doktorem a trenérem Novákem jsme se rozhodli, že do sobotního závodu na tři kilometry nenastoupím. Necítím se stoprocentně zdravá, abych podala optimální výkon. A v takovém případě vůbec nemá cenu, abych chodila na led. Nechceme také riskovat, aby se moje zdravotní problémy ještě zhoršily," uvedla Sáblíková v tiskové zprávě.

"Chtěla jsem nastoupit a zabojovat o celkové vítězství, ale už do Minsku jsem odjížděla s tím, že můj start je nejistý. Moc mě to mrzí," uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

"Co se týče zdraví, je pro mě tahle sezóna trochu zakletá. Nedá se nic dělat. Teď se vrátím domů a pokusím se dát zdravotně dohromady, abych se po dovolené mohla vrátit do plného tréninku a co nejlépe se připravit na příští sezonu," dodala.

Sáblíková se v pořadí propadne. Zatím jí patří druhá příčka s odstupem 15 bodů na vedoucí Ivanie Blondinovou z Kanady.

Průběžné pořadí SP žen ve vybraných disciplínách: 500 m: 1. Kodairaová (Jap.) 700 2. Herzogová (Rak.) 555 3. Erbanová (ČR) 546 Na rozdíl od ostatních disciplín se pětistovka v Minsku jede dvakrát. 1000 m: 1. Šichovová (Rus.) 340 2. Kodairaová 305 3. Herzogová 296 ... 6. Erbanová 258 47. Zdráhalová (ČR) 14 1500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 400 2. Leenstraová (Niz.) 270 3. Šichovová 236 ... 17. Zdráhalová 93 22. Sáblíková (ČR) 66 Dlouhé tratě (3000 a 5000 m): 1. Blondinová (Kan.) 335 2. Sáblíková 320 3. Voroninová (Rus.) 315 ... 29. Zdráhalová 43 55. Kerschbaummayr (ČR) 1 Závod s hromadným startem 1. Lollobrigidová (It.) 220 2. Pechsteinová (Něm.) 152 3. Guo (Čína) 146 ... 19. Zdráhalová 40 29. Kerschbaummayr 8

To šanci na celkové prvenství má Karolína Erbanová, která je třetí na pětistovce a na první Japonku Nao Kodairovou, která ale v Bělorusku nestartuje, ztrácí 154 bodů. Finálový závod v Bělorusku je však lépe bodovaný a Erbanová může v případě dvou výher získat 300 bodů (normálně je za výhru v jednom závodě 100).

Erbanová po olympijských hrách v Pchjongčchangu vynechala mistrovství světa ve sprintu a teď se chystá se závěrečný boj o první stupně v celkovém pořadí SP ve své kariéře. "Po olympiádě jsem si krátce orazila v Čechách a poté i v Holandsku. Opravdový odpočinek přijde až po sezóně, až to ze mě všechno spadne. Na poslední závody ale mám ještě energii našetřenou," uvedla Erbanová.

Čtyřiadvacetiletá Češka bude v Minsku bojovat z pohledu SP zejména s Vanessou Herzogovou z Rakouska, která je na pětistovce průběžně druhá o devět bodů před Erbanovou. Svěřenkyně nizozemského trenéra Dennise van der Guna má šanci na úspěch i na trati 1000 metrů, kde je zatím šestá. Na první Jekatěrinu Šichovovou ztrácí 82 bodů.