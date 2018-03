Futsalisté Sparty ukázali cestu fotbalistům, v derby porazili Slavii

Předehru před sobotním fotbalovým derby pražských "S" obstarali futsalisté. Sparta v úvodním čtvrtfinále play off zvítězila nad Slavií 6:4. Nezaváhal ani suverén posledních let tuzemského futsalu z Chrudimi. Úřadující mistři zdolali Helas Brno 7:0.

Sparta v této sezóně rozjela nový projekt, přivedla posily, změnilo se vedení týmu. A cílem je poprat se s Chrudimí o titul. V závěru základní části se i díky odečtu bodů propadli Pražané na třetí místo, což jim ale přihrálo pro play off městského rivala - Slavii.

"Od prvního dne jsem si Slavii přál. V České republice není nic víc, než derby mezi Spartou a Slavií. Zahájit play off s největším zápasem je snem každého hráče a funkcionáře," svěřil se předseda klubu Ago Simitči už před výkopem.

Sparta byla favoritem, ale mnohdy platí, že ten derby nevyhrává. V rudém táboře si to moc dobře uvědomovali a nad rivalem v prvním utkání zvítězili 6:4. Vítězové nepropadají euforii, spíš už myslí na druhý zápas. "Musíme hrát naplno každé utkání až do konce série, kterou věřím, že vyhrajeme. Klíčové bude, abychom byli všichni zdraví. Pak už nemám strach, že bychom nepostoupili dál. Nicméně je to derby a musíme do toho jít ne na sto, ale na sto dvacet procent," dodal Ago Simitči.