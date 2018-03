Vězeň se stal inspirací pro českého siláka. Ten teď roluje v ruce i pánvičky

Obdivuje legendární siláky a umí podobné silácké kousky, jako dělali oni. Jan Stoklasa z Pohoří na Písecku dokáže svýma rukama přetrhnout balíček karet, ohnout podkovu, probít pěstí hřebík skrz prkno nebo srolovat pánvičku na smažení. „Kdysi dávno jsem se o tom dočetl v časopisech, tak jsem si to ze zvědavosti chtěl vyzkoušet a ono mi to šlo,“ říká. Co všechno dokáže, na to se podívejte v našem videu.

Za jeho silou nejsou stovky hodin na posilovacích strojích, ale hlavně cvičení s vlastní vahou. V domácí tělocvičně, do které si mnohé náčiní sám vyrábí a kde cvičí přes dvacet let. Až do noci a v zimě třeba jen ve dvou stupních. „Dělám to hlavně proto, že mně to baví a chci být až do stáří zdravý a silný," vysvětluje Jan Stoklasa. A ještě dodává: „Cviky s vlastní vahou jsou podle mě nejzdravější. Nejde to ale hned, je to na roky tréninku." Důležité je proto vydržet.

Kromě legendárních siláků byly pro jedenačtyřicetiletého obráběče inspirací také dvě knížky. Nahý bojovník od Pavla Tsatsoulina a Trénink vězně. Tu napsal Paul Wade. Strávil dvacet let v těch nejtvrdších amerických věznicích a popisuje šest tzv. zlatých cviků s vlastní vahou, díky nimž můžete rozvíjet tělo a mysl. Právě ty teď pravidelně cvičí Jan Stoklasa. „Každý cvik má deset stupňů obtížnosti, od nejlehčího, po ten nejtěžší, mistrovský."

I díky těmto cvikům může předvádět své silácké kousky. A těmi, které jsme zmínili v úvodu, to nekončí. Jan Stoklasa má v plánu vyzkoušet i další. Lákají ho hlavně ty, které má na kontě jeho vzor. Američan Dennis Rogers. „Viděl jsem, jak třeba dokáže ohnout francouzský klíč do podkovy. Tohle, kdyby se mi podařilo, to by bylo hodně dobrý."