Sladká pomsta. Sparta už zase vládne Praze

Pomsta byla sladká! A musela se pořádně oslavit. Když futsalisté Sparty smázli ve čtvrtfinále play off městského rivala Slavii 3:0 na zápasy, bylo v šatně rudého tábora pořádně veselo. Bojový pokřik, symbolizující sparťanské bojovníky z dávné historie, vše odstartoval. „Jsem šťastný, že kluci dokázali postoupit ve třech zápasech a ukázali, že jsme VLÁDCI PRAHY," smál se po postupové výhře 4:2 trenér Sparty Beni Simitči.

Futsalisté Sparty slaví postup, ve čtvrtfinále play off vyřadili Slavii

Pořádně vyhecovaná byla futsalová bitva o Prahu. Těsně před koncem základní části přišla Sparta o body v tabulce, což ji stálo druhé místo a trenér Simitči přiznával, že to měl jeho tým pořádně složité s koncentrací. Cíle však klub nezměnil a teď na cestě za vysněným titulem vyřadil městského rivala - Slavii. Po zmíněných peripetiích si vítězové postup užívali. Do oslav se zapojil kouč, který v šatně oslavy pokřikem zahájil. A pak už to létalo...