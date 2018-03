Krasobruslař Březina krátký program pokazil a na MS je sedmnáctý

Sedmadvacetiletý Březina nenavázal na vydařený krátký program na olympijských hrách, kde v této části soutěže skončil devátý. "Dneska to nebylo to, co jsem trénoval od olympiády. Myslím, že od té doby jsem pokazil jen jeden program," uvedl pro mezinárodní federaci ISU. Při salchowu dopadl příliš nakloněný a podjela mu noha. "Neberu to jako velkou chybu. Nebylo to něco, co by bylo špatně už od odrazu, bylo to jenom o tom, že jsem uklouzl na konci výjezdu," popsal.

Březinova známka 78,01 je o více než sedm bodů nižší než hodnocení, které získal na hrách v Koreji. Od ještě většího propadu ho zachránila poměrně vysoké hodnocení programových komponentů a selhání některých přímých soupeřů.

Naopak Březinův tréninkový kolega Chen nechal zapomenout na olympijský kolaps v krátkém programu a tentokrát nezaváhal. Zvládl kombinaci čtverného lutze s trojitým toeloopem i čtverný flip a vybudoval si nejvýhodnější pozici do sobotních volných jízd.

Na průběžné druhé příčce je Koljada, který po pádech v průběhu sezony ubral na obtížnosti a nepokusil se o čtverný lutz. I s jedním čtverným skokem ale získal přes 100 bodů a bude útočit na první světovou medaili.

Na průběžném třetím místě je díky vylepšení osobního rekordu o 12 bodů Američan Vincent Zhou, úřadující juniorský mistr světa. Ze čtvrté a páté příčky by se ale na něj měli tlačit medailisté z loňského MS, Číňan Ťin Po-jang a Japonec Šoma Uno.

Stříbrný olympijský medailista Uno, který byl při absenci obhájce titulu a olympijského vítěze Juzurua Hanjua největším favoritem, v krátkém programu ustoupil z obvyklé obtížnosti. Na rozdíl od ZOH zařadil jen jeden čtverný skok a nepokusil se o čtverný flip.

Podepsaly se na tom i problémy s kotníkem, kvůli kterým nedokončil úterní trénink. "Bohužel jsem zraněný. Dneska jsem necítil žádnou bolest, ale nevěděl jsem, co se stane během krátkého programu, takže jsem skákal trošku jednodušší skoky," řekl novinářům bezprostředně po jízdě. Na páté příčce ztrácí na medaili zhruba dva a půl bodu.