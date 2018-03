Českým sportovcům bude hrát delší národní hymna? Vznikly už čtyři verze

Pokud v příštích letech zvítězí čeští sportovci na olympijských hrách nebo jiné mezinárodní soutěži, mohli by si chvíle na stupních vítězů vychutnávat déle. Uvažuje se totiž o tom, že by se prodloužila nahrávka české národní hymny pro podobné příležitosti. Případně by také hymna mohla mít dvě sloky. S nápadem přišel Český olympijský výbor (ČOV), vzniklo již i několik verzí nové nahrávky v úpravě od skladatele Miloše Boka. Možnou podobou hymny, jejíž uvádění dnes není v podstatě legislativně ošetřeno, se zabývá i ministerstvo kultury.

Předseda ČOV Jiří Kejval objednal u Boka novou variantu hymny loni. Vznikly čtyři verze, které nahrál Symfonický orchestr FOK a Kühnův smíšený sbor. Bokova podoba hymny ještě není známa, ČOV ji chce představit příští týden. Výbor se úvahami o nové podobě hymny zabýval přes rok.

Vycházel mimo jiné z toho, že délka hymny pro ceremoniální účely trvá 45 sekund a třeba pro vyhlašování vítězů na olympiádě by i vzhledem k délce skladeb dalších zemí byla lepší délka přibližně 80 sekund. Proto se ČOV rozhodl i v souvislosti s letošním 100. výročím vzniku Československa vyvolat diskusi o tom, jestli by hymna třeba neměla mít dvě sloky.

Zákon neexistuje

Ministr kultury v demisi Ilja Šmíd připomněl, že neexistuje zákon ani vyhláška, které by určovaly, jak se má hymna hrát. V zákoně o státních symbolech je pouze uvedeno znění "zkrácené" československé hymny. Podle Šmída by se měl český zákon novelizovat a upravit. Kromě celospolečenské debaty o hymně chce uspořádat odborné grémium, kde by oslovil skladatele, muzikology nebo odborníky z Českého muzea hudby, aby posoudili podoby hymny z hlediska hudebního. "Mohla by z toho vzejít nějaká třeba doporučení, jak ji hrát při různých příležitostech," řekl ČTK.

Grémium by se mělo sejít zhruba do měsíce. "Chtěli bychom na něj pozvat asi deset českých odborníků z řad hudebníků, muzikologů, historiků. Obsahem setkání by měla být debata o instrumentaci, aranžmá hymny, vůbec o smyslu hymny jako státního symbolu a o tom, zda uvedení v zákoně o státních symbolech je dostatečné. Myslím si, že by se měla kodifikovat nejen verze melodická, ale měli bychom hovořit i o tom, do jaké míry je závazná instrumentace a aranžmá české státní hymny," uvedl Šmíd.

Nová verze hymny vznikla také před deseti lety, kdy ji u příležitosti 90. výročí vzniku Československa zadal tehdejší premiér Mirek Topolánek. Autory úprav byli Otakar Jeremiáš a Jaroslav Krček, sóla nazpívali Adam Plachetka a Kateřina Kněžínková.

Česká národní hymna je první sloka písně Kde domov můj z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, hudbu k ní složil František Škroup. Byla první částí hymny československé následována první slokou nynější hymny slovenské (Nad Tatrou sa blýska). Jako česká hymna se užívá od rozpadu Československa na konci roku 1992, již v roce 1990 však byla oficiálně prohlášena i za hymnu České republiky uvnitř federace.