Výborně! České curlerky budou hrát na MS v play off

České curlerky si na mistrovství světa v Kanadě zahrají o postup do semifinále. Tým skipky Anny Kubeškové vyhrál v základní části šest z dvanácti zápasů a z pátého místa postoupil do play off. Od 14:00 SEČ se české reprezentantky utkají s Ruskem, jemuž v prvním vzájemném duelu v North Bay podlehly 5:9.