Za nákazu norovirem během OH v Pchjongčchangu mohla voda z toalet

ME ve vzpírání v Bukurešti: Muži: Do 56 kg - dvojboj: 1. Brachi (Šp.) 254 kg (trh 116+nadhoz 138), 2. Scarantino (It.) 253 (115+138), 3. Ciotoiu (Rum.) 247 (110+137), ...7. Polák (ČR) 228 (103+125). Trh: 1. Brachi 116, 2. Scarantino 115, 3. Berdelidze (Gruz.) 112, ...7. Polák 103. Nadhoz: 1. Scarantino 138, 2. Brachi 138, 3. Ciotoiu 137, ...7. Polák 125.