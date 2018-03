Sebevědomá hymna pro 21. století. ČOV představil možné verze v novém kabátě

Inovativní, sebevědomá, triumfální. Taková by měla být česká státní hymna podle představ Českého olympijského výboru, který v roce stoletého výročí založení samostatné republiky otevřel diskusi na téma možné úpravy hudebního národního symbolu. Ve středu byly představeny možné verze nové orchestrace z pera skladatele Miloše Boka. A na stole je rovněž otázka, zda by měla mít hymna jednu, či dvě sloky.

ČOV inicioval úvahy o nové podobě hymny už před rokem a Bok na přání výboru vytvořil několik verzí, které nahrál spolu se Symfonickým orchestrem FOK a Kühnovým smíšeným sborem. „Chceme otevřít diskusi na toto téma, stoleté výročí republiky je příhodná doba na to, abychom se zamysleli nad státními symboly," uvedl šéf ČOV Jiří Kejval při představení jednotlivých verzí.

Bokovo aranžmá mělo přinést do hymny víc sebevědomí a triumfálnosti. „Požádali jsme Miloše Boka, aby ukázal svůj pohled, jakým způsobem by hymna mohla být orchestrována. Aby to byla orchestrace pro 21. století, aby byla sebevědomější," řekl Kejval.

Bohatší harmonie, kontrapunktní hlasy

Jakou cestou se Bok vydal? „Pan předseda Kejval může potvrdit, že se mi do toho moc nechtělo. Je to hodně výbušná záležitost. Ale rozhodl jsem se do toho jít. S absolutní pokorou. Jedná se o hymnu, jsem nepřítelem cirkusů a recesí, které jsme mohli v historii zaznamenat. Pokračoval jsem v cestě od Škroupova originálu, přes Jeremiášovu orchestraci, která je velice krásná. Inovoval jsem, přidal jsem nové harmonie. Věřím, že si lidé udělají na věc svůj názor," podotkl Bok.

Předložené verze vzbudily bezprostředně po představení v budově Českého rozhlasu rozporuplné reakce. „Odráží to můj charakter, je to můj vklad. Hymna má bohatší harmonie, mnoho kontrapunktních hlasů. Očekávám kladné i záporné reakce, ale to je život. Očekávám, že se po představení vyrojí řada skladatelů, kteří budou chtít přinést svoji verzi. A je možné, že proti bude i veřejnost," poznamenal Bok. „Je to otázka pro muzikology, aby diskutovali, zda je to vhodná úprava. Rovněž je ale možné diskutovat o tom, jaký máme vztah k vlastní hymně. Podle nás je nicméně důležité takovou diskusi rozproudit," doplnil Kejval.

Diskutovaná je rovněž délka hymny. Současná jednosloková verze trvá přibližně 45 sekund, zatímco ceremoniální verze jiných států zhruba 80 sekund. Proto nově vytvořená varianta hymny počítá i s druhou slokou. „Má to smysl. Když si vezmete používanou verzi hymny, tak slyšíme otázku Kde domov můj, ale odpovědí se nedočkáme. Ta je až ve druhé sloce: Mezi Čechy, domov můj," připomněl Kejval většině veřejnosti neznámý verš.