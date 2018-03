Nezničitelný trenér Novák má dva nesplněné sny - pět olympijských medailí a halu

V červnu oslaví rychlobruslařský trenér Petr Novák sedmdesátiny. Rozhodně ale nepřemýšlí o bačkorách a fajfce. Jeho největší hvězda Martina Sáblíková jasně deklarovala, že chce pokračovat až do zimní olympiády 2022 v Pekingu. To jí bude čtyřiatřicet a trenérovi třiasedmdesát... „Pořád mám motivaci, zejména, když bude Martina pokračovat," potvrzuje.

Rychlobruslařský život v Česku, to už ale není jen Martina Sáblíková a známý trenér si vše uvědomuje. „Jsou tu i další závodnice a závodníci a za těmi, kteří už okusili atmosféru olympiád nebo Světového poháru, jsou mladí, kteří sice ještě nestihnou Peking, ale jsou příslibem pro budoucnost," má jasno nezničitelný kouč, kde najde motivaci.

I když má ve sbírce řadu úspěchů z největších akcí, jeho ambice míří ještě výš. „Už léta mluvím o svém snu, přivézt z olympiády pět medailí. Opravdu to je reálné. Samozřejmě se musí sejít spousta věcí, především zdraví, forma i štěstí, ale není to nemožné. Podívejte se, jak šla nahoru třeba Nikola Zdráhalová. Do Pchjongčchangu jela s tím, aby nebyla poslední. Nejen na olympiádě, ale hlavně na vícebojařském mistrovství světa a ve Světovém poháru už ukázala, že patří do světové špičky, a to nejlepší má před sebou," myslí si.

Nováka těší, že funguje systém, který výrazně pomáhal budovat. „Už to není tak, že by trenéři rychlobruslení chtěli u reprezentace vystřídat Nováka. Teď mu naopak chtějí připravit nadějné závodníky. A tahle práce s mladými se ohromně daří. Vždyť v tabulkách žákovských kategorií máme na předních příčkách víc závodníků a závodnic než Nizozemsko, které je největší velmocí. Je to neskutečné a všichni se tomu diví, vždyť jsme ze světové špičky jedinou zemí, která nemá vlastní rychlobruslařskou halu. A to je ten druhý nesplněný sen. Výsledky mladých jasně ukazují, že by to nebyla hala jen pro Martinu, jak její odpůrci nesmyslně tvrdí," zdůraznil rychlobruslařský trenér.

Sáblíkové se nezbavíte

Z tabulek Mezinárodní bruslařské federace ISU je patrné, že české mládí je prakticky ve všech kategoriích od sedmi do patnácti let zastoupené mezi TOP šesti. „Třeba Lukáš Steklý vede kategorii patnáctiletých. Za čtyři roky mu bude devatenáct, a kde je psáno, že by se nemohl blýsknout v Pekingu. Vždyť tehdy osmnáctiletá Martina Sáblíková přišla na olympiádě v Turíně o medaili jen kvůli svalovému zranění a skončila čtvrtá," vypočítal Novák. Příprava na zahraničních dráhách je velmi nákladná a s reprezentací vedenou Novákem mohou vyjet na soustředění dva až tři mladí.

„I když Martina jednou skončí, se jménem Sáblíková se můžeme setkávat dál, nezbavíte se jí. Její sedmiletá sestra z otcovy strany je ve své kategorii v elitní světové trojce," vytáhl známý trenér s úsměvem další trumf.

„Spolu vzhledem k věkovému rozdílu asi závodit nebudeme, ale Barbora je tvrdohlavá a zarputilá jako já. Už ve čtyřech letech běhala kolem stolu s jednou rukou za zády. Teď je rychlobruslení pro ni hlavně zábava, ale když je s námi venku, chodí na moje tréninky a hltá mě, to je příjemné. Věřím, že když vydrží, může být jednou hodně dobrá," poznamenala Martina Sáblíková, držitelka šesti olympijských medailí.