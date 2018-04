Orság posbíral evropská stříbra. Parádu českých vzpěračů v supertěžké váze podtrhuje Kučerův bronz

Oba Češi předvedli v první části soutěže shodný výkon 181 kg a v nadhozu pak přišel Orságův skvělý útok. Už základem 227 kg si zajistil medaili za tuto část a úspěšný pokus na 236 kg znamenal pro osmého muže z olympijského Ria celkové stříbro. Zopakoval tím svůj dvojbojový výsledek z ME 2011. Devětadvacetiletý Orság ztroskotal až na čince vážící 246 kg, což byla snaha po půl roce zase zlepšit národní maximum v nadhozu.

Kučera, jenž před dvěma týdny oslavil 33. narozeniny, si v trhu zlepšil osobní rekord. V nadhozu pak měl všechny tři pokusy úspěšné a 226 kg mu stačilo na bronz z této druhé disciplíny dvojboje, v němž skončil celkově pátý. Sokolovský silák se radoval z první evropské seniorské medaile kariéry.

Zlato naprosto suverénně obhájil 165 kilogramů vážící olympijský vítěz Laša Talachadze z Gruzie. V trhu se dokonce pokoušel o světový rekord, ale 221 kg naložených na čince nezkrotil. Každopádně Gruzie se i díky jeho triumfu stala nejúspěšnější zemí šampionátu.

Vedle vynikajícího výsledku obou reprezentantů v supertěžké váze zapsala česká výprava na letošním ME ještě další čtyři umístění v elitní osmičce. Postarali se o ně Simona Hertlová (do 69 kg), teprve 17letý František Polák (do 56 kg) a Petr Petrov (do 69 kg), kteří obsadili shodně sedmé příčky. Hod kladivem se vzpíráním kombinující Tereza Králová pak skončila osmá mezi ženami nad 90 kg.