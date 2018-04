Jezdkyně Kellnerová si užívá výhry v Miami a už se chystá do Šanghaje

Senzace, šokující triumf. Česká parkurová jezdkyně Anna Kellnerová společně s nizozemským kolegou z týmu Prague Lions to nandali světové parkurové elitě. Vyhráli druhý závod prestižní Global Champions League v Miami Beach a postoupili na průběžnou druhou příčku. Na odpočinek po návratu do Evropy ale není čas. Čeká je další závod série, tentokrát v Šanghaji. Udělali však důležitý krok k postupu do finále, které uvidí 13. - 16. prosince pražská O2 arena pod názvem Prague PlayOffs 2018.

Vítězství Prague Lions v Miami je senzací probíhajícího ročníku seriálu Global Champions League. Napadlo vás, že byste mohli vyhrát?

Rozhodně ne! Je to úžasné. Nechci říct, že to nikdo nečekal, ale nastupovali jsme ze třetího místa. Skončit na pódiu a ještě k tomu vyhrát, bylo naprosto neuvěřitelné.

Cítili jste tlak, že jdete do závodu ze třetí pozice a mohlo by se povést zaskočit soupeře?

Čím se dostanete v pořadí výš, je to náročnější. V Mexiku jsme se snažili probojovat nahoru ze zadních pozic, to bylo svým způsobem jednodušší. Ne, že by bychom necítili tlak, ale udržet vyšší pozici je psychicky náročnější.

Z týmu Prague Lions jste nastupovala k parkuru jako první, je to náročnější?

Mám méně zkušeností, Gerco Schröder je z Poháru národů zvyklý podržet tým a byl schopný podat kvalitný výkon. Trenérka Jessica Kürtenová se proto rozhodla, že kolegu dá na druhou pozici po mně, aby mě mohl podpořit zezadu, a tlak na mě byl o malinko menší.

Byly velké rozdíly mezi kurzy čtvrteční a sobotní části závodu?

Oba byly technicky velmi náročné. Čtvrteční parkur byl hodně prázdný, skoky nebyly vyplněné. Sobotní byl na větších výškách, museli jsme se víc snažit a koně museli skákat výš.

Které části pro vás byly nejnáročnější?

Moc si to nevybavuju. Nebyl čas si vydechnout. Ve druhém parkuru jsme měli malinko větší nájezdy, takže jsme mohli dohánět čas. V prvním parkuru byl problém, že jsme museli zkracovat před překážkami, což nebylo úplně optimální, malinko nás to rozhodilo, ale kvůli krátkému času, což byla asi ta největší překážka, jsme podstupovali riziko zkracováním.

Vnímala jste průběh týmové soutěže, v níž se v sobotu hodně chybovalo?

Měla jsem štěstí, že jsem se mohla podívat na hodně jezdců přede mnou, ale nekoukala jsem, v jakých částech parkuru chybují, spíš jsem se dívala, jak skáčou a kde je to jiné, než obvykle. Dávala jsem pozor, jak to zajet z pohledu mého koně Classica a ne, jak jezdí ostatní.

Váš kůň Classic prý bývá před závodem nervózní...

Trošku se bojí koní, což nám na malém opracovišti, jako je v Miami, komplikuje přípravu v porovnání s jinými jezdci. Ale on se hrozně snaží, jakmile přijde na parkur, zapomene na nervozitu a vždycky ohromně zabojuje.

Vnímala jste atmosféru závodu v netradičním prostředí na pláži, kde byly diváci velmi blízko?

Je to hodně znát, ale adrenalin pomáhá jak mě, tak Classicovi.

Po skončení vašich jízd jste museli čekat na výsledky posledních dvou týmů v soutěži. Jak jste prožívala jejich jízdy?

Když jsem vyšla z parkuru, koukala jsem na Gerka Schrödera a pak jsem vyklusávala Classica. V Miami bylo hodně teplé počasí, chtěla jsem, aby se uvolnil a měl čas pro sebe, takže jsem ostatní jezdce nesledovala. Myslela jsem, že jsme skončili druzí, ale pak za mnou běželi, že jsme první. Ve snu by mě nenapadlo, že by se to mohlo podařit! Byl to velký šok a neuvěřitelná radost.

Co pro vás vítězství v Miami znamená?

Je to největší úspěch, jakého jsme s Classicem dosáhli, pořád mi to připadá neuvěřitelné. Naprosto senzační pocit.

Je to i výzva do dalších závodů Global Champions League směrem ke kvalifikaci na Prague PlayOffs 2018, které se uskuteční v prosinci O2 areně?

Nesmíme zapomenout, že to byl teprve druhý podnik seriálu a sezóna je ještě dlouhá. Samozřejmě se budeme snažit podávat co nejlepší výkony na všech závodech, ale ještě se toho může stát hodně. Musíme zůstat maximálně motivovaní.

Jak se budete připravovat na další závody v Šanghaji, které se jedou 20. a 22. dubna?

Budu startovat i s Alešem Opatrným a Nielsem Bruynseelsem. Vezmeme tam jiné koně, jelikož první závody byly opravdu hodně náročné psychicky i fyzicky.

Stihnete si po návratu z Mexico City a Miami trochu odpočinout?

Moc ne, po příletu musím připravovat koně na závody, poté za nimi letět do Aachenu, abych jezdila v karanténě. Nevadí mi to, protože výsledek z Miami mě nabil velkou energií.