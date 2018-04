Pohárové stříbro klidně vyměním za světovou bramboru, tvrdí střelec Lipták

Přivezl jste si stříbro ze závodu Světového poháru v korejském Čchang-wonu, ale sahal jste i po zlatu. Co se stalo v závěru souboje s Italem Maurem De Filippisem?

Udělal jsem čtyři chyby v posledních deseti ranách. Přišla krize. Přeci jenom čtyři dny na aklimatizaci jsou na hraně. V září před mistrovstvím světa tam musíme přiletět dřív.

Na šampionátu byste asi bral stříbro všemi deseti...

Určitě ano, protože se budou rozdělovat první účastnická místa pro olympiádu v Tokiu 2020, v trapu konkrétně čtyři. Z tohoto pohledu bych bral i tu nepopulární bramborovou.

Dá se říct, že vám střelnice v Čchang-wonu vyhovuje?

To se pozná na šampionátu, ale Světový pohár jsme využili právě k testování. Střelnice se od roku 2007, kdy jsme tam stříleli naposledy, hodně změnila. Chybí tam ale zázemí pro sportovce. Když při závodě pršelo, neměli jsme se kam schovat, tlačili jsme se pod malou stříškou. Na šampionátu by se to mělo změnit. Měli by tam postavit velký stan.

Velmi dobře jste si vedli i jako družstvo, David Kostelecký byl sedmý, Michal Hojný devátý. Pro týmové soutěže to je velký příslib.

Na Světovém poháru bychom skončili druzí, lepší byli jen Turci, ale tam se týmy nepočítají. Pro Evropu a svět to je pozitivní, jsme hodně vyrovnaní. Nepamatuji se, že by na velké soutěži skončili tři Češi v desítce. V posledních letech jsme z týmových soutěží přivezli hodně medailí. Věřím, že to bude pokračovat.

Jaký máte program do světového šampionátu?

V Itálii absolvujeme silně obsazené závody Perazzi Cupu a Beretta Cupu, k tomu květnový Memoriál Míly Bednaříka. V červnu nás čeká závod Světového poháru na Maltě a na přelomu července a srpna evropský šampionát ve Vídni, a pak už bude světový šampionát. Letos jsme vynechali Světový pohár v Mexiku a neletíme ani na ten nadcházející do USA.

Mezinárodní střelecká federace ISSF připravuje hodně změn. Co jím říkáte?

Nechápu je, a považuji za špatné. Třeba v Čchang-wonu bych si zajistil účast ve finále Světového poháru, ale to se letos nestřílí. Bude jednou za dva roky. Nikdo neví, jak se tam dá kvalifikovat. Zrušili také jedno mistrovství světa, ve čtyřletém olympijském cyklu budou jen dvě seniorská, mají být v lichých letech, v olympijském roce nebude. Junioři ho budou mít jednou za čtyři roky, takže vlastně jen jednou za období juniorské kariéry. Těžko ho někdo bude střílet už v šestnácti, aby stihl dva juniorské šampionáty. Se sportovní střelbou to vůbec nevypadá dobře.

Co tím myslíte?

Přeprava zbraní, i když jsou samozřejmě v zavazadlovém prostoru, je stále složitější. Je s tím spojená spousta papírování a hodně leteckých společností vůbec odmítá zbraně přepravovat. Ty ostatní pak za obrovské peníze. A k tomu ty výmysly s disciplínami. Smíšená družstva nebo střelba laserovými zbraněmi... To snad u broků není realizovatelné, ale ostatní disciplíny ztratí prakticky úplně diváckou atraktivitu, včetně biatlonu, který má přijít o sklopné terče. Na olympiádách by měly přibýt nějaké počítačové hry...