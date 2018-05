Basketbalisté Bostonu vyřadili Sixers a jsou v semifinále NBA

Sixers doma vyhráli čtvrté utkání, snížili na 1:3 a v pátém sahali po dalším úspěchu. Mírně navrch měli už v průběhu druhé čtvrtiny, ale domácím hráčům vyšel závěr poločasu a ve třetí části náskok Celtics narostl až na dvanáct bodů.

Philadelphia se však vrátila do hry a ještě minutu a půl před koncem vedla 109:105, jenže poté přišla osmibodová šňůra Bostonu. Celtics poslal 22 sekund před koncem do vedení Jayson Tatum, s 25 body nejlepší střelec domácího celku, a výhru pak z trestných hodů pojistil Terry Rozier.

Nováček Tatum posedmé za sebou překonal dvacetibodovou hranici, Jaylen Brown ho podpořil 24 body. Za Philadelphii nastříleli po 27 bodech Joel Embiid a Dario Šarič.

Boston tak v play off prodloužil vítěznou domácí sérii, v TD Garden zatím zvládl všech sedm zápasů. Celtics dokázali postoupit do konferenčního finále i bez dlouhodobě zraněných hvězd Kyrieho Irvinga a Gordona Haywarda.

"Nešlo to pokaždé tak, jak jsme si představovali, ale vybojovali jsme to," řekl bostonský trenér Brad Stevens. "Taková koncovka, to pro nás v téhle sezoně vlastně nebylo nic nového. A zase jsme to zvládli," dodal Rozier.

Série s Clevelandem začne v neděli v Bostonu, finále Západní konference obstarají Houston a obhájci titulu z Golden State.