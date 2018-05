Češka šplhá vzhůru zraněnému zápěstí navzdory

Čtyřiatřicetiletá závodnice se sice letos do elitní desítky probila poprvé, už v předchozích závodech ale nebyla od prémiového umístění daleko. „Hned v Abú Zabí jsem měla našlápnuto, kvůli karambolu při cyklistické části jsem ale z boje o desítku vypadla. A při závodu na Bermudách nás o desáté místo sprintovalo po dvou hodinách pět, nakonec to nevyšlo o jednu pozici. Čelo je v současnosti neskutečně našlapané," ohlížela se za startem sezóny po návratu z Japonska.

Frintové se vydařila zimní příprava a na rozdíl třeba od loňska, kdy ji hodně zbrzdila prodělaná mononukleóza, neměla vážnější problém. Parádní výsledky jsou ale přesto vykoupeny bolestí. „Při pádu v Abú Zabí jsem si hodně pochroumala zápěstí. Sice to nebylo diagnostikované jako zlomenina, ani další vyšetření nic neodhalila, ale i po dvou měsících mě to stále omezuje. Mám bolesti, možná už nikdy z bazénu nevylezu jinak než po schůdkách. Nakonec jsem ale byla schopná se kvalitně připravit," líčila a názorně předvedla markantní rozdíl v ohybu zdravého a zraněného zápěstí.

V Glasgow očekává britské mistrovství

V Japonsku triatlonistům symbolicky odstartovalo nominační období na letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020. Frintová usiluje o start na čtvrtých hrách v řadě a věří, že se jí podaří naplnit sen o umístění v první desítce i pod pěti kruhy. Dosavadním maximem rodačky z Náchoda je 15. příčka z Londýna 2012, před dvěma lety v Riu skončila zklamaná na 27. místě. „Rio mi nevyšlo podle představ. Sice nemládnu, ale držím hodně vysoký standard a myslím, že na desítku stále mám. Což se na prahu letošní sezóny potvrdilo," přemítala.

V letošním roce bude jedním z vrcholů triatlonové sezóny srpnové mistrovství Evropy v Glasgow, kde české reprezentantka očekává těžký boj s domácími Britkami. „Spolu s Američankami tvoří v triatlonovém poli nejsilnější národnost a už na posledních dvou šampionátech si udělaly Evropu pro sebe. Startuje jich třeba pět, jedou si taktiku podobně jako cyklistické stáje a pro nás ostatní je těžké se s tím poprat. Technicky náročnější trať závodu by mi sice mohla vyhovovat, obávám se ale, že všechno bude hrát do karet domácím," dodala Frintová, v jejíž sbírce už jsou stříbro a bronz z ME v roce 2011 a 2013.