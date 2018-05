Trump ocenil NFL, která zakázala hráčům na ploše poklekávat při hymně

"Myslím si, že je to dobře. Nemyslím si, že by měli zůstávat v šatně, ale stejně si myslím, že je to dobře," uvedl Trump v televizním pořadu Fox and Friends. "Musíte při národní hymně stát hrdě. Nebo byste neměl hrát, neměl být u toho. A možná byste neměl být v této zemi," doplnil.

Trend poklekání zahájil v září 2016 hráč sanfranciského klubu Colin Kaepernick, od té doby se k němu připojily desítky sportovců. Plánované opatření, které vedení NFL zveřejnilo ve středu, okamžitě kritizovala hráčská asociace. Vadí jí, že s ní tento krok nikdo nekonzultoval. Hráči NFL podle ní dokazují svůj patriotismus různými způsoby a poklekání při hymně je cestou, jak upozornit na společenské problémy, o které se zajímají. Není to protest vůči národní hymně, zdůraznila hráčská asociace ve svém prohlášení. Hodlá nové opatření prověřit a je připravena ho napadnout, pokud zjistí jakýkoliv nesoulad s kolektivní smlouvou.