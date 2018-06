Fleretista Choupenitch má jistou medaili z mistrovství Evropy

Fleretista Alexandr Choupenitch má jistou medaili z mistrovství Evropy. Na šampionátu v Novém Sadu postoupil do semifinále a skončí nejhůře třetí. V soutěžích jednotlivců získal pro Českou republiku dosud jediný cenný kov z ME kordista Jiří Douba, který před 27 lety skončil ve Vídni třetí. Vloni se povedlo vybojovat bronz družstvu kordistů.

Čtyřiadvacetiletý Choupenitch v Srbsku nejprve ovládl bez porážky šestičlennou kvalifikační skupinu. V eliminaci pak na jeho zbrani skončili postupně Belgičan Hans Joachim Lecocq (15:5) a bronzoví medailisté z minulých šampionátů André Sanita z Německa (15:11), Ukrajinec Andrij Pogrebnjak (15:12) a ve čtvrtfinále Jérémy Cadot z Francie (15:6). O finále se utká s úřadujícím olympijským vítězem Danielem Garozzem z Itálie.

Loňský mistr Evropy do 23 let Choupenitch si v Novém Sadu vynahradil smůlu z loňského seniorského šampionátu v Tbilisi, kde ho od postupu do semifinále dělil jediný bod po porážce 14:15 s Rusem Timurem Safinem.