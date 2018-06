Čeští medailisté ze ZOH dostanou vyšší odměny, než se čekalo

Čeští medailisté ze zimních olympijských her v Koreji dostanou vyšší odměny, než původně schválil Český olympijský výbor (ČOV). Za zlato to bude 2,4 miliónu korun, za stříbro 1,8 miliónu a za bronz 1,2 miliónu. Nebudou už ale vyčleněny další peníze pro jejich realizační týmy. Novinářům to řekl ministr školství Robert Plaga. Nic podle něj nebrání tomu, aby sportovci peníze brzy dostali.