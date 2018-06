McEnroe si rýpl do Navrátilové: Nejvíc peněz dostávají ti nejlepší, jasné?

Navrátilová otevřela téma v březnu, kdy se v pořadu BBC Panorama ozvala, že za své komentáře během Wimbledonu pro britskou veřejnoprávní televizi dostává desetkrát méně peněz než McEnroe, přitom prý odváděla stejnou práci. Což bylo podle jejího mínění důkazem diskriminace žen.

Slavná česká rodačka ale nedávno oznámila, že i letos bude za zřejmě vylepšených podmínek v All England Clubu pro BBC komentovat. „Je dobré vidět, že BBC bere rovnost v odměňování žen a mužů vážně," uvedla.

To McEnroe si s výší odměn svých kolegů a kolegyň moc hlavu neláme, ale má za to, že si 150 000 liber, zhruba 4,5 miliónu korun, od britské stanice zcela zaslouží.

„Není to černobílé. Nefunguje to tak, že dostáváte stejné peníze jako za výhry ve Wimbledonu nebo US Open. Když děláte pro noviny nebo magazín, dostanete odměnu podle toho, jak vaši práci ocení vedení. Jasné? Pokud je to holka, kdo dělá lepší práci, tak ona dostane i lepší peníze. O tom to je," tvrdí McEnroe.

„Sám nevím, kolik ona (Navrátilová) dostává, stejně jako ostatní kolegové. Nemluvil jsem s ní," pokračoval bývalý bouřlivák.

Podle oficiálních čísel je McEnroe třetím nejlépe placeným komentátorem-expertem po anglických fotbalistech Garym Linekerovi a Alanu Shearerovi.