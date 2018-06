Murrayho kouč dělá ostudu. Skot musí kromě svého návratu po zranění řešit i oblečení svého trenéra

Jako by toho neměl Andy Murray málo. Po vleklých zdravotních patáliích se propadl v žebříčku ATP až na 156. místo, teď aby ještě řešil také oděv svého trenéra Jamieho Delgada. Jednačtyřicetiletý bývalý reprezentant Velké Británie v Davis Cupu přišel na tréninkové kurty s tričkem, které mělo modro-zelené pruhy v oblasti ramen, to ovšem přísná wimbledonská pravidla nedovolují.

Zajímavá situace se odehrála na tréninkových dvorcích v All England Clubu během přípravy někdejší světové jedničky na třetí grandslam sezóny. Jedna z pracovnic zdejšího klubu si to rychle, skrz dav lidí, namířila přímo za fyzioterapeutem skotského hráče Shanem Annunem a promptně ho informovala o nevhodném oblečení Delgada.

Náprava na sebe nenechala dlouho čekat, pohotový Annun rychle sbalil bílá trička bez pruhů a běžel za trenérem, který vede Murrayho od roku 2016. Ten se převlékl, nicméně striktní pravidla znovu nedodržel. Příliš velké logo partnera na novém oděvu se do wimbledonských mezí také nevešlo.

To už Murray nevydržel a k Delgadovi svým typickým britským humorem prohodil: „Tvoje žádost o to, stát se trvalým členem klubu, by po tomhle měla být odmítnuta," narážel rodák z Glasgow také na fakt, že Delgado je prozatím pouze dočasným členem All England Clubu a ještě si přisadil. „Opravdu se za něj moc omlouvám", prohodil k pracovnici, která na celý problém upozornila.

Murray se vrátil na kurty po vynucené, téměr rok trvající pauze. Naposledy odehrál před zraněním soutěžní zápas právě ve Wimbledonu, kde loni ve čtvrtfinále ztroskotal na raketě Američana Querryho. V prvním kole toho letošního, se miláček londýnských příznivců utká s nevyzpytatelným Francouzem Benoitem Pairem.