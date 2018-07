Šok ve Wimbledonu! V 1. kole dohrála finalistka French Open. Federer nezaváhal

Vítězka loňského US Open a finalistka nedávného Roland Garros mohla vystřídat v čele žebříčku WTA Rumunku Simonu Halepovou v případě, že by ve Wimbledonu získala titul a současná jednička by vypadla v 1. kole. Zároveň by nesměla do finále postoupit dvojka Caroline Wozniacká.

Proti dvaadvacetileté Vekičové, jíž patří v pořadí WTA až 55. místo, dnes ale Stephensová neměla šanci. Šestkrát přišla o podání a jejím maximem v All England Clubu zůstane čtvrtfinálová účast z roku 2013.

Podrobnosti připravujeme....