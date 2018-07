Federer s Nadalem nejsou normální, rýpla si australská legenda

Wimbledonský triumf byl jeho nejcennějším úspěchem. Sám to v éře Lendla nebo McEnroea dotáhl nejvýše na čtvrté místo v žebříčku, teď je ale oblíbeným glosátorem tenisového dění a dva současné krále rozhodně nešetřil. Podle něj nejsou dva současní králové bílého sportu „normální“.

„Ne, nerozumím tomu. Není debat o tom, že to je nějaký druh posedlosti." směje se tenista, který byl dvakrát ve finále Australian Open. „Proč by hrál někdo v 36letech? Jen aby potěšil své věrné fanoušky nebo proto, že ho baví stále vyhrávat zápasy, potažmo získávat tituly? Ne, je to druh posedlosti, jak u něj, tak i u Rafy," myslí si Australan, který pro velký tenis vychoval Marka Phillippousise.

„Djokovič, ten je normální, prostě řekl, že ztratil motivaci. Za nás, kdy všechno nebylo tak komfortní jako teď, cestování bylo mnohem náročnější a peníze byly úplně jiné, ztratil motivaci skoro každý," glosoval vítěz Wimbledonu z roku 1987.

Konkrétně se Cash vyjádřil také k letošnímu ročníku v All England Clubu a k otázce, zda-li může španělská světová jednička porazit Federera na jeho nejoblíbenějším povrchu. „Rád bych ho viděl vyhrávat i tady, ale dle mého názoru to není možné s taktikou, s jakou hraje. Stojí moc vzadu a pokud chytne v pavouku nějakého ranaře, který ho dostane pod velký tlak, tak bude mít problémy, nejen zde, ale i na tvrdém povrchu," zakončil Cash predikcí Nadalova výsledku na nejslavnějších dvorcích světa.