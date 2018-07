TENIS ON-LINE: Výhra na dosah. Veselý drtí favorita. Češky jdou dál

Veselý, který ve čtvrtek vyřadil světovou jedenáctku Diega Schwartzmana z Argentiny, se zatím s Fogninim utkal třikrát a pokaždé mu podlehl. Jejich poslední vzájemný zápas se hrál loni v druhém kole Wimbledonu, Fognini zvítězil ve třech setech.

Ve čtyřhře se Češkám daří

Češkám se zatím daří ve čtyřhře. Do třetího kola na londýnské trávě postoupily turnajové dvojky Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou, vítězky Roland Garros Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou a už v pátek Lucie Hradecká se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Doplnit je ještě může Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Sestini Hlaváčková se Strýcovou by v boji o čtvrtfinále narazily na pětinásobné grandslamové šampionky Šafářovou a Mattekovou-Sandsovou. Zajímavé je, že loni byla Strýcová u toho, když se Šafářová stala světovou deblovou jedničkou a nyní může v případě titulu "dostat" do čela Sestini Hlaváčkovou. "Tak to je úkol! To je nejdelší možná cesta. Soustředíme se na daný zápas," řekla Srýcová.

Krejčíková se Siniakovou porazily ve druhém kole španělský pár Lara Arruabarrenaová, Arantxa Parraová 4:6, 6:4 a 6:4 a Siniaková tak odehrála ve Wimbledonu letos dohromady s dvouhrou již pátý třísetový zápas. V dalším kole narazí na turnajové čtrnáctky Hradeckou a Sie Šu-wej, nečekanou přemožitelku světové jedničky Simony Halepové ve dvouhře v All Elngland Clubu.

Vítězka čtyřhry ve Wimbledonu z roku 2011 Peschkeová jsou s Melicharovou turnajovými dvanáctkami. Ve druhém kole si poradily se španělsko-maďarskou dvojicí Georgina Garcíaová, Fanny Stollárová jistě 6:2 a 6:4