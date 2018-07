Těžce zkoušený šampión. Nehrát Wimbledon bylo nejlepší rozhodnutí, co jsem mohl udělat, říká Murray

Za rok odehrál tři zápasy. A stále není v pořádku. Andy Murray měl patřit k hlavním tahákům letošního Wimbledonu, přetrvávající problémy s kyčlí mu však návrat znemožnily. Přesto skotský rodák svého rozhodnutí nelituje. "Nehrát v All England Clubu bylo to nejlepší, co jsem mohl udělat," říká bývalá světová jednička.