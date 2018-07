GLOSA: Ústup ze slávy? Berdych žebříček ani věk řešit nemusí, stále má na nejlepší

Je mu dvaatřicet let. Byl čtvrtým hráčem světa a i on sám tuší, že na tyto pozice se už nevrátí. Tomáše Berdycha již řadu měsíců trápí zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal nejen letošní Wimbledon. Chybět bude i na turnajích na amerických betonech včetně US Open. A dá se očekávat, že letos už dvojnásobného daviscupového vítěze na okruhu neuvidíme. V žebříčku se propadne někam k osmdesátému místu, ale to je poslední věc, s kterou by si měla česká hvězda lámat hlavu.

Tomáš Berdych stále bojuje se zraněnými zády, na US Open hrát nebude

Priority rodáka z Valašského Meziříčí budou v následujících měsících jasné. Dát do pořádku zraněná záda a připravit se na zbývající turnaje roku. Anebo, mnohem pravděpodobněji, až na další sezónu. Berdych totiž po US Open obhajuje jen 45 bodů z Pekingu a za to mu takový risk nestojí.

„Mám dny, kdy to je v pohodě, a pak přijde pár dnů, kdy to je špatný a limituje mě to. Nevím, kdy budou dobré dny a kdy špatné. Na doporučení lékařů si dávám pár týdnů klid a věřím, že se vrátím zdravý a silnější," říkal český šampión.

A přesně tím se bude řídit. Postavení v žebříčku u něj bude hrát jen takovou roli, aby mu stačilo k účasti na grandslamových turnajích. S velkou pravděpodobností tak bude do jisté míry kopírovat cestu Rogera Federera a své síly soustředí jen na top turnaje.

„Tomáš Berdych je nejlepším hráčem bez grandslamového titulu," prohlásil před časem legendární Mats Wilander. A bylo by naivní si myslet, že se to změní. Každým přibývajícím měsícem je pravděpodobnější, že vedle čtvrtého místa na žebříčku zůstane grandslamovým maximem českého tenisty wimbledonské finále z roku 2010.

To ovšem neznamená, že velký úspěch na turnajích Masters či velké čtyřky je pro českého tenistu nedostupný. Pokud je Berdych zdravý, stále je schopný trápit nejužší světovou špičku. A jeho věk? Ani to mu takovou starost dělat nemusí.

Když vynecháme „mimozemšťana" Rogera Federera, který i v šestatřiceti letech drtí světovou elitu, a dvaatřicetiletou světovou jedničku Rafaela Nadala, tak Berdychovi můžou zvednout náladu i jiní borci.



Těmi jsou především wimbledonský finalista Kevin Anderson, který si ve 32 letech vytvořil pátým místem na žebříčku své životní maximum. To samé se povedlo o rok staršímu osmému tenistovi světa Johnu Isnerovi. Jen o rok mladší než český tenista je úřadující wimbledonský šampión Novak Djokovič.

Jedno je tedy jisté. Ve věku problém nebude, otázkou zůstává jen a jen zdraví české hvězdy. Poučit by se mohl z případu Andy Murrayho, který svůj návrat na kurty podobně jako Djokovič uspěchal.

Berdych může s klidným svědomím letošní sezónu odpískat. Pokud bude zdravý, stále může českým fanouškům přinášet hodně radosti.