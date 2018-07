Co je s Rosolem? Po narozeninách se předvedl. Je potřeba jít pokorně od nuly, říká

Senzační wimbledonská výhra nad Nadalem. Daviscupové skalpy Tsongy či Alexandera Zvereva. Dva vyhrané turnaje ATP i pozice mezi nejlepšími třiceti hráči světa. Loňské zranění achilovky ale Lukáše Rosola vzdálilo pozicím i turnajům, na jaké byl léta zvyklý. Cesta vzhůru je složitá, ale čerstvě 33letý hráč se snaží, co to jde, jak v tomto týdnu můžou vidět i diváci pražského challengeru. Rozjel se slibně, naposledy ve druhém kole porazil Portugalce Dominguese 7:5, 6:4. V pátek hraje čtvrtfinále se Španělsem Lopezem-Perezem.

Cítíte, jak se na vás chtějí soupeři ze druhé či třetí stovky žebříčku vytáhnout?

Pro mě to ale nejsou žádné malé turnaje. Je to i šance zahrát si v domácím prostředí a nemůžu spoléhat na to, že jsem hrával grandslamy. Je potřeba jít pokorně od nuly. Po zranění člověk nikdy neví. Jdu do toho ale naplno a věřím, že zdraví ještě pár let vydrží.

V úterý jste oslavil Kristova léta. Dolehlo to na vás nějak?

Já narozeniny nikdy moc neoslavuju. Mohl bych mít trochu míň, ale co nadělám... Vybavuju si živě, že když mi bylo kolem dvaceti a začal jsem hrát challengery, tak jsem hrál pět šest turnajů po sobě bez problémů a nepotřeboval jsem ani moc trénovat. Zato Jirka Vaněk (současný kouč Petry Kvitové – pozn. red.), kterému už táhlo na třicítku, si stěžoval, jak ho bolí záda, nemůže regenerovat, a já mu říkal:,Ty vole, jsi blázen, hrej, co to dá.' Teď už to ale dobře chápu.

Myslíte, že jste se za uplynulou dekádu povahově hodně změnil?

Jo, určitě, mám spoustu tenisových i životních zkušeností, dobrých i špatných, co se týká předchozích manželství, ale už na to mám jiný náhled. Jsem i klidnější.

Přemýšlel jste i o tom, co jednou budete dělat po konci tenisové kariéry?

Teď ne, žiju z týdne na týden.

Jak jste se po loňských trablech s achilovkou dostával do kondice?

Trvalo to tak dva měsíce, ale mně chyběly hlavně zápasy. Cítil jsem se dobře, ale člověk potřebuje pět šest turnajů, takových dvacet zápasů, aby věděl, co si může dovolit. A hlavně sebevědomí je důležité.

Konkrétní cíle jste si stanovil?

Hlavně do konce roku zůstat zdravý. Ale nemám cíl, jestli se na žebříčku posunu na 200. nebo 150. místo. Snažím se dostat na co největší turnaje. Hraju kvalifikace ATP, grandslamů a věřím, že příští rok bych mohl na těch větších turnajích něco uhrát, když mi to tedy zdraví dovolí.

Máte motivaci být u zářijové daviscupové baráže o Světovou skupinu v Maďarsku?

Uvidíme, jestli mě kapitán povolá, nejsem ani mezi nejlepšími třemi českými hráči. Jestli bude hrát Adam Pavlásek s Jirkou Veselým, což je žebříčkově nejlepší sestava, tak věřím, že to kluci dotáhnou. Ale Fucsovics teď hraje výborně, navíc je to v Budapešti, nebude to vůbec snadné.