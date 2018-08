Zpět na vrchol? Hvězdný Wawrinka počítá jen ztráty: Musím přijmout, že to bude bolet

Není to zase tak dlouho, přesto to vypadá jako věčnost. Psal se rok 2017 a ve finále Wimbledonu se Rafaelu Nadalovi postavila světová trojka Stan Wawrinka. Antukový démon nedal svému sokovi šanci, pro desátý titul si došel po bezproblémovém třísetovém vítězství. Prakticky od té chvíle se však také začal psát smutný příběh švýcarské hvězdy. Zranění, operace, pokusy o návrat a porážky. S tím vším se musí trojnásobný grandslamový vítěz vyrovnávat.

Od památného pařížského finále odehrál Stan Wawrinka ve zbytku sezóny jen dva zápasy. Oba prohrál. Poté se podrobil náročné operaci kolena, která ho vyřadila na půl roku ze hry.

O návrat se bývalá světová trojka pokoušela letos na Australian Open, kde ji však už ve druhém kole zastavil americký zázrak Tennys Sandgren. O moc lepší to nebylo ani na menším turnaji v Sofii, kde sice zdolal Kližana a Troického, aby v semifinále skončil na tehdy 129. hráči světa Mirzovi Bašičovi.

A dál? V Rotterdamu Wawrinka podlehl v prvním kole hráči ze třetí stovky žebříčku Tallonu Griekspoorovi, v následujícím turnaji v Marseille skrečoval kvůli bolestem v koleni utkání druhého kola.

"Myslím, že když jsem se vrátil v lednu z Australian Open, byla jasné, že nejsem připraven tak, jak bych měl, koleno mě bolí," přiznal podobně jako před ním Djokovič. Výsledkem byla další tříměsíční pauza. Ani pak to však pro hráče s možná nejlepším jednoručným bekhendem na světě nebyla žádná jízda.

Švýcarský tenista Stan Wawrinka se loučí s Wimbledonem ve druhém kole.

Ben Curtis

V Římě dohrál opět v prvním kole, i oblíbené Ronald Garros skončilo pro švýcarskou hvězdu na úvodním soupeři. Že by všechno nemuselo být tak špatné, ukázal až trošku překvapivě Wimbledon, kde Wawrinka v prvním kole zdolal světovou šestku Grigora Dimitrova. Ve druhém kole však obratem skončil na 133. tenistovi světa Thomasi Fabbianovi z Itálie.

A zatím poslední Wawrinkův zápas se odehrál v prvním kole turnaje ve Washingtonu, kde skončil na domácím Youngovi, hráči z třetí stovky světového žebříčku. "Hodně jsem chyboval a stále se necítím tak, jak bych chtěl. Samozřejmě mi chybí sebevědomí. Je těžké, když nevyhráváte. Pak začnete na kurtu až moc přemýšlet," smutnil tenista.

Další šance přijde v Torontu

Od loňského French Open do dnešního dne tak rodák z Lausanne odehrál devatenáct zápasů, jen z šesti odcházel jako vítěz. "Už jsem to zažil a trvalo mi hodně dlouho, než jsem se dočkal grandslamových titulů, takže jsem srovnaný s tím, že budu potřebovat k úspěšnému comebacku ještě pár měsíců navíc," neztrácí naději tenista.

Další pokus najít ztracenou herní pohodu uskuteční Wawrinka na turnaji v Torontu, který začíná v pondělí. Aby si tam ale vůbec zahrál, bude muset projít obtížnou kvalifikací, do které mu navíc musela pomoci divoká karta od pořadatelů.

"Jsem zase o kousek blíž, ale pořád mě čeká ještě dlouhá cesta. Snažím se zůstat pozitivní, fyzicky se cítím velmi dobře a to je pro mě hlavní. Ostatní přijde s praxí. Jsem si jistý, že se vrátím na pozice, kde jsem byl," nepochybuje Švýcar.

Inspirací mu jsou i jeho největší soupeři Rafael Nadal, Novak Djokovič či Roger Federer. "Všichni se dokázali vrátit po zraněních do absolutní světové špičky. Je ale rozdíl, po jakých zraněních jste. Nejde je porovnávat. Někteří hráči potřebují k návratu více času, jiní méně," říká Wawrinka.

O návrat se pokouší i další z bývalých členů velké čtyřky Andy Murray. "Je skvělé ho vidět zpět na kurtu, jsem šťastný, že to Andymu jde. Je to výborné pro celý tenis a fanoušky. I já se chci vrátit. Jen nevím, jak dlouho to potrvá," uzavírá švýcarská hvězda.