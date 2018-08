Federerova zpověď: O pocitu neporazitelnosti, největších soupeřích i touze zůstat na vrcholu

Usiloval o svůj 99. turnajový triumf, nakonec však po porážce dvakrát 4:6 odcházel poražen. I tady si však zachoval tvář tenisového gentlemana. "Gratulace Novakovi, psal tu dnes historii. Je první, kdo dokázal vyhrát všech devět turnajů Masters. Já myslím, že je těžké vyhrát (jakýkoliv) tisícovkový turnaj. Je skvělé, že jsi to takto dotáhl. Můžeš být pyšný."

O tom, jak mu rivalita s Djokovičem, Nadalem a Murraym pomáhá, vypovídají jeho další slova.

O dětství a největších soupeřích

"Vyrůstal jsem v Basileji, kde jsem se narodil a žil do svých čtrnácti let. Když jsem se stal juniorskou světovou jedničkou, bylo to pro mě něco neuvěřitelného. Bylo to v roce 1998 a mně bylo sedmnáct let. Nikdy jsem nevěřil, že se mi něco takového povede.

Když se poté na scéně objevil Nadal, bylo pro mě všechno ještě těžší, on se stal mým velkým rivalem. Zápasy s ním mě vždy stály spoustu energie, ale zase mě to neustále povzbuzovalo k tomu, abych se snažil být ještě lepší. To samé se opakovalo s Murraym a Djokovičem. Mít takové soupeře je nesmírně důležité, hru to dělá daleko populárnější. Je klíčové, že se máte s kým měřit. Jsem rád, že tady jsou."

Roger Federer slaví další grandslamový titul

O pocitu neporazitelnosti

"Velmi důležité je, jak jste na tom psychicky. To hraje klíčovou roli zvlášť, když se vám hra tolik nedaří. Pak rozhoduje vaše psychická stránka. V důležitých momentech pak víte, co máte hrát. V minulosti mi to hodně pomohlo. Já se na turnajích cítím fyzicky i psychicky dobře až po určité době, kdy poznám míče, fanoušky, prostředí a veškeré okolí. Všechno je vám pak jasnější a vy můžete hrát ten nejlepší tenis.

Když se mi potom povede dostat se do vedení, věřím, že mě nic nemůže zastavit. Mám pak pocit, že soupeř hraje pomalu, že míče z jeho rakety nemají rychlost a mně to naopak lítá rychle. To se mi sice stává velmi zřídka, ale v životě sportovce je to to nejlepší, co můžete zažít.

Pro mě je nejlepším zadostiučiněním, že se držím na vrcholu už tak dlouhou dobu a že v klíčových momentech dokážu hrát ten nejlepší tenis. Není to vůbec jednoduché, ale já se o to snažím znovu a znovu."