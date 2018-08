Ironický Federer zaskočil fanoušky: Je super hrát pořád s jinými míči. A favorit US Open? To fakt nejsem

Třicet osm zápasů, jen pět porážek. K tomu tři turnajové tituly, z toho jeden grandslamový. To je letošní bilance Rogera Federera. Jindy sebevědomý Švýcar však své fanoušky překvapil na své poměry hodně nejistým vyjádřením. "Favorit US Open? To určitě nejsem, ty hledejte jinde," říkala před startem posledního grandslamového turnaje roku sedmatřicetiletá legenda.

Australian Open, Rotterdam a Stuttgart. To jsou turnaje, které mají v letošní sezóně zapsané stejné jméno vítěze – Rogera Federera. Sbírka trofejí legendárního Švýcara tak čítá příjemných 98 kousků, mohlo to však být i lepší.

Hned třikrát se totiž v letošní sezóně musel v boji o titul před svým soupeřem sklonit. V květnu v Indian Wells podlehl Del Potrovi, v Halle Čoričovi a naposledy v Cincinnati rozjetému Djokovičovi.

Tři finálové prohry tak pro Federera znamenají "jen" padesátiprocentní úspěšnost, což je na poměry tenisového génia nízké číslo. Za svoji dosavadní kariéru se mohl spolehnout na to, že pokud se probil do posledního zápasu na turnaji, s 66procentní jistotou odcházel jako vítěz.

Roger Federer.

John Minchillo

Poslední porážka od Djokoviče však se Švýcarovým sebevědomím dost otřásla. Na tiskové konferenci před US Open se rovnou vyloučil z možného okruhu adeptů na titul. "Favorit? To určitě nejsem. Podívejte se spíš na Djokoviče nebo Nadala," říkal pětinásobný vítěz Flashing Meadows.

Z pohledu Rogera Federera je čistě matematicky US Open druhým nejméně oblíbeným grandslamem. Zatímco Wimbledon ovládl osmkrát, Australian Open šestkrát, tak v New Yorku slavil "jen" pětkrát. Navíc naposledy v roce 2008.

"Ale US Open mám rád. Moc se těším už na samotný los turnaje. Bude to nesmírně zajímavý závěr sezóny, protože na kurty se vracejí tenisté, kteří měli dlouho zdravotní problémy. Je skvělé vidět Novaka v takové formě, jsem moc rád, že zpět jsou i Milos (Raonic), Stan (Wawrinka) nebo Kei (Nišikori). Všichni tito hráči chyběli téměř devět měsíců a je výborné, že jsou zpět," říkal dvacetinásobný grandslamový šampión.

Švýcarský tenista Roger Federer v akci.

John Minchillo

Netradiční pasování se do role tenisty v pozadí však od Švýcara obvyklé není. "Vy mě dobře znáte. Já jsem se svou hrou spokojený, ale vždy si potřebuji zvyknout na určité věci, jako jsou třeba různé míče. Je skvělé, že máme na každém turnaji jiné a musíme si vždy a znovu zvykat," nasadil lehce ironický tón tenisový šampión.

Právě na to, aby se co nejrychleji přizpůsobil podmínkám na US Open, zaměří Federer dle svých slov největší pozornost. "To bude můj hlavní cíl. Rychle si zvyknout. Budu k tomu směřovat veškeré své úsilí a pak můžu mít šanci dokázat na US Open po deseti letech opět něco velkého," uzavřel tenisový šampión.

Turnaj startuje v pondělí 27. srpna. Zaútočí Roger Federer na svůj jednadvacátý granslamový titul?