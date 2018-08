Serena na úvod deklasovala Polku, Halepová jako první světová jednička vypadla v úvodním kole

Prvotřídní senzace je tady! Rumunská tenistka Simona Halepová vypadla na US Open jako první světová jednička v open éře hned v 1. kole. Letošní vítězka Roland Garros v New Yorku podlehla Estonce Kaie Kanepiové 2:6 a 4:6. Předloňský vítěz US Open Stan Wawrinka se postaral o další překvapení, když vyřadil ve třech setech v 1. kole Grigora Dimitrova. Bývalá světová tenisová jednička Andy Murray při prvním startu na grandslamu po více než roce porazil 3:1 na sety Australana Duckwortha. Dařilo se i třiadvacetinásobné grandslamové šampiónce Sereně Williamsové, která si poradila s Polkou Linetteovou jasně 6:4, 6:0.

Od roku 1968, odkdy se datuje open éra, je Halepová pátou hráčkou, která v pozici světové jedničky nepřešla na grandslamu úvodní kolo. Před ní nezvládly zahajovací zápas její krajanka Virginia Ruziciová na Australian Open v roce 1979, Němka Steffi Grafová ve Wimbledonu 1994, dvakrát Švýcarka Martina Hingisová (ve Wimbledonu 1999 a 2001) a loni Němka Angelique Kerberová na Roland Garros.

Před rokem došla třiatřicetiletá Kanepiová na US Open z kvalifikace až do čtvrtfinále a na své výkony nyní navázala. Do Halepové se pustila zostra a na zrekonstruovaném kurtu Louise Armstronga vedla za 22 minut 5:1. Ve druhém setu Halepová srovnala z 0:3 na 4:4, ale poslední dva gamy získala 44. hráčka světa Kanepiová a podruhé v kariéře porazila první hráčku světa. "Celý zápas jsem vydržela hrát agresivně," řekla Estonka, která nasázela 26 vítězných úderů.

Halepová si přitom před turnajem věřila, jelikož zvítězila v Montrealu a v Cincinnati prohrála až ve finále. Na US Open ale dopadla stejně jako loni, kdy nestačila na Rusku Marii Šarapovovou. "Horší to být nemůže," říkala Rumunka před turnajem.

Loni hrála US Open jako nejvýše postavená hráčka dvouhry v žebříčku WTA Karolína Plíšková a s turnajem se rozloučila ve čtvrtfinále.

Bývalí šampióni postupují

Bývalí vítězové tenisového US Open Andy Murray a Stan Wawrinka jsou na newyorském turnaji ve druhém kole. Brit Murray v prvním grandslamovém duelu po více než roce vyřadil v 1. kole 6:7, 6:3, 7:5, 6:3 Australana Jamese Duckwortha. Švýcar Wawrinka stejně jako před necelými dvěma měsíci ve Wimbledonu porazil nasazeného Bulhara Grigora Dimitrova, tentokrát jednoznačně 6:3, 6:2, 7:5.

Bývalá světová jednička Murray se na grandslamu představil poprvé od loňského Wimbledonu, po němž téměř rok nehrál kvůli problémům s kyčlí. Jednatřicetiletý Brit, jenž na US Open získal v roce 2012 první ze svých tří grandslamových titulů, startuje v New Yorku díky chráněnému žebříčku a zápas s Duckworthem ukončil po třech a čtvrt hodinách.

Třiatřicetiletý Wawrinka vyhrál US Open v roce 2016 a loni nemohl titul obhajovat kvůli problémům s levým kolenem, s nímž se podrobil dvěma operacím. Bývalý třetí hráč světa kvůli tomu klesl až do třetí stovky, ale nyní se pomalu posouvá vzhůru. I tak se však do hlavní soutěže ve Flushing Meadows dostal pouze díky volné kartě pořadatelů, aktuálně mu patří 101. místo.

V druhém kole bude mít Wawrinka mnohem méně zvučného soupeře než loňského vítěze Turnaje mistrů Dimitrova, utká se s francouzským kvalifikantem Ugem Humbertem.

Serena na úvod smetla polskou soupeřku

V prvním večerním utkání se vrátila Serena Williamsová na US Open. Na stadionu Arthura Ashe porazila po nadšeném přivítání fanoušků v 1. kole Magdu Linetteovou, přičemž ve druhém setu Polce nadělila "kanára". Do druhého kola postoupil i obhájce titulu a první hráč světa Španěl Rafael Nadal.

Šestinásobná vítězka z Flushing Meadows loni US Open vynechala, protože v době turnaje porodila dceru Olympii. Letos se na kurty vrátila, dostala se do finále Wimbledonu a mnozí předpovídají, že může v New Yorku získat čtyřiadvacátý grandslamový vavřín, čímž by vyrovnala Margaret Courtovou.

"Mám pocit, že se postupně dostávám zpět (do formy). Trénuju tvrdě a mám z toho dobrý pocit," řekla šestatřicetiletá Williamsová. "Jsem ráda, že jsem zase tady. První set byl vyrovnaný, ale pak jsem už hrála jako na tréninku," pochvalovala si.

První kolo na US Open zvládla Williamsová i poosmnácté v kariéře a na grandslamech prohrála úvodní zápas je jednou z 69 duelů.

Kvůli večernímu zápasu se nemohla s dcerou večer rozloučit, jak je v posledních dnech zvyklá. "Rozladilo mě to, ale přenesu se přes to," řekla fanouškům v rozhovoru na kurtu a dodala: "A spěchám domů, abych ji co nejdříve viděla."

Ve druhém kole čeká Serenu Němka Carina Witthöftová a v třetím kole případně starší sestra Venus. "Snad se tam obě dostaneme," řekla Venus.

Nadal v prvním kole odehrál jen set a druhý už dohrát nemusel. Za stavu 6:3 a 3:4 mu totiž zápas vzdal jeho krajan David Ferrer. "Je mi to líto. Jsme kamarádi, hráli jsme proti sobě grandslamové finále, vyhráli spolu Davisův pohár a je to skvělý chlap," řekl Nadal o Ferrerovi. Jeho dalším soupeřem bude Kanaďan Vasek Pospisil.

