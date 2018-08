Česká senzace na US Open! Muchová šokovala vyřazením bývalé jedničky. Plíšková a Strýcová zářily

Tenistka Karolína Plíšková zvládla vstup do druhgrandslamového US Open. Nad Zarinou Dijasovou z Kazachstánu vyhrála ve dvou setech.

Dvaadvacetiletá Muchová je aktuálně až 202. hráčkou žebříčku a před US Open měla na kontě jen jeden prohraný zápas v hlavní soutěži na okruhu WTA (v Soulu 2017). V kariéře dosud nehrála nikdy s hráčkou světové čtyřicítky.

"Nevím, jak jsem to dokázala. Přežila jsem. Fanoušci mi hodně pomohli, dodali mi energii. Na začátku zápasu jsem byla hodně nervózní, pak sem si zvykla a nějak jsem to dokázala. Jsem moc šťastná," řekla Češka v rozhovoru na kurtu.

A stunning upset in Louis Armstrong Stadium as qualifier Karolína Muchová defeats Muguruza 3-6, 6-4, 6-4!



In just her 3rd tour level match, she will now face Ash Barty in R3...#USOpen pic.twitter.com/0dfiBCWlRb — US Open Tennis (@usopen) 30. srpna 2018

Muchová začala s ostychem, chybovala a rychle prohrávala 0:5. Až potom se uvolnila a přiváděla favoritku do úzkých. První set už nezachránila, ale od druhého byla vyrovnanou soupeřkou. Hrála pestřeji i odvážněji než Španělka a svými vítěznými údery přiváděla fanoušky do varu. V rozhodující sadě ztrácela 0:2, ale brejk získala zpět a v koncovce měla jistější ruku a proměnila druhý mečbol.

Osmá nasazená Plíšková v prvním setu získala od stavu 1:2 pět her v řadě. Na začátku druhé sady pustila 83. hráčku světa do vedení 3:0, ale ve zbytku utkání už nepovolila přemožitelce Marie Bouzkové z prvního kola ani game.

Strýcová španělskou soupeřku deklasovala

V pětatřicetistupňovém vedru byl nejnapínavější první game. Svěřenkyně Davida Kotyzy Strýcová při svém podání odvrátila dva brejkboly a po devítiminutovém boji hru uzavřela esem. Pak získala brejk čistou hrou a zápas ovládla.

Strýcová hrála trpělivě, tlačila míče do soupeřčina bekhendu, a když potřebovala, zařadila přechod na síť nebo při podání útočný styl servis-volej. Po hodině a dvou minutách vedla 6:0 a 5:0, ale dva "kanáry" soupeřce nakonec nenadělila.

"Nepřemýšlela jsem nad tím, jestli jí dám dva ptáky, nebo ne. To bych asi chtěla moc," řekla novinářům Strýcová. "Byl to jeden z těch zápasů, který se takhle podaří jednou nebo dvakrát do roka. Byla jsem ve svém světě. Hrála jsem míč po míči a věděla jsem přesně, co mám kdy udělat. Je hrozně fajn, že se to podařilo," dodala.

Byla ráda, že ušetřila energii i vzhledem k náročným podmínkám. "Horko bylo nepříjemný, je hrozný dusno, těžko a je to nechutný," řekla Strýcová a doplnila: "Je důležité šetřit energii, nedělat zmetky, dobře pít a ledovat."

Na grandslamech letos Strýcová vyhrála už desátý zápas a na každém prošla minimálně do třetího kola. "Grandslamy jsou nejdůležitější a letos na nich hraju nejlíp. To mi ukazuje. že se na ně dokážu připravit a dokážu to i psychicky, protože to je opravdu velký nápor. Svým způsobem mi to dodává sebevědomí, že se dokážu do sebe zavřít a uhrávat výsledky na grandslamech," řekla Strýcová.

Na US Open se ale dál než do 3. kola dosud nedostala. O to se nyní pokusí proti patnácté nasazené Elise Mertensové z Belgie, s kterou se ještě nestřetla.

Šafářová v obou setech prohrávala shodně 0:3. V první sadě vyrovnala na 4:4 a pak zápas na osm minut přerušila hlučící audio technika. Po pauze měla Češka šanci posunout set do tie-breaku, ale přišla o podání na 5:7. Ve druhém setu ztrátu z úvodu nedohnala a nezopakovala tak v New Yorku loňské osmifinále.

Siniaková s Krejčíkovou na úvod nezaváhaly

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková zvládly první zápas deblového turnaje na US Open. Turnajové jedničky zdolaly ukrajinsko-srbský pár Kateryna Bondarenková, Alexandra Kruničová 7:6 a 6:1.

Siniaková s Krejčíkovou letos ovládly čtyřhru na Roland Garros i na trávě ve Wimbledonu a v New Yorku útočí na grandslamový hattrick. Ve druhém kole můžou narazit na Lucii Šafářovou s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA.

Nečekaně vypadly osmé nasazené Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou. Finalistky Wimbledonu prohrály 7:6, 3:6, 5:7 s Jennifer Bradyovou a Asiou Muhammadovou z USA, které dostaly do soutěže divokou kartu.