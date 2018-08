Byly to nervy, ale pak přišla velká paráda, jásal Josef Mucha po životní výhře své dcery na US Open

„Fandili jsme, byli jsme trošku nervózní, hlavně ze začátku, kdy se Karolíně moc nedařilo, ale pak přišel výbuch emocí. Je to velká paráda. Karolíně se splnil sen. To, co tenisu dosud obětovala, se jí začíná vracet. Jsem za to strašně rád a doufám, že jí to tak půjde dál," řekl Právu k životnímu výsledku dvaadvacetileté tenistky z Olomouce její otec Josef Mucha.

Někdejší kapitán fotbalové Sigmy a nyní trenér její juniorky dceru k tenisu sám přivedl a společně s manželkou všechny dosavadní zápasy Karolíny v Americe na vlastní oči viděl v televizi na stanici Eurosport. Ten poslední se Španělkou ovšem Muchovi oslavit nestihli.

„S ohledem na to, že bylo pět ráno, nemohli jsme si otevřít lahvinku vína, jako po těch předcházejících vítězných duelech. Možná to napravíme večer," pravil Mucha.

Zároveň vyjádřil přesvědčení, že výhra nad Muguruzaovou nebyla posledním důvodem k oslavám. „Karolína momentálně hraje ve velké pohodě, má výbornou formu. Poslední turnaj na antuce sice nedohrála, ale to jen proto, aby se na US Open dobře připravila. Věřila si, hodně se tam těšila. Na její mimice, jak se tvářila, bylo znát, že si to přímo na kurtě i užívala. Už je na ní vidět únava, po zápase si šla lehnout do ledu, aby se z toho dostala, ale já věřím, že v turnaji ještě bude pokračovat," zdůraznil pyšný otec.

O příští soupeřce jeho dcery Australance Ashleigh Bartyové příliš informací nemá, je však přesvědčen, že šanci na postup i s ní Karolína má. „To, co předváděla s Muguruzaovou, bylo úžasné, byť trenér na její hře nějaké chybičky našel. Chválil ji rovněž komentátor Eurosportu a i mně se její hra moc líbila," smál se Mucha.

O cestě za oceán před zatím Muchovi neuvažovali. „Nechtěli jsme to zakřiknout. Předem se ani moc nebavíme, kam až by na turnajích mohla dojít. Manželka vůbec. Je hodně pověrčivá. Teď už je ale situace přece jen jiná. Zatím jsme však neměli čas, se o tom pobavit. Ráno jsme oba šli do práce. Uvidíme. Zřejmě se na třetí kolo podíváme ještě doma v televizi a potom se rozhodneme," dodal na svou dceru pyšný otec Mucha.