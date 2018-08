Vondroušová po svém životním úspěchu na grandslamu: Naučila jsem se nepanikařit

Premiérový postup do třetího kola na grandslamu je pro Markétu Vondroušovou důležitý. Prožívá první kompletní sezonu na okruhu WTA, učí se být trpělivější a nehroutit se z větší porce porážek. Body z US Open dodají českému talentu klid a jistotu, že se udrží ve stovce žebříčku.

V New Yorku si levoruká tenistka poradila s bývalou finalistkou Wimbledonu Kanaďankou Eugenií Bouchardovou 6:4 a 6:3. "Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech, protože ona to strašně střílí," řekla k utkání.

V prvních dvou kolech využila příznivého losu. V prvním duelu porazila náhradnici Monu Barthelovou z Německa a nyní Bouchardovou, která sice už byla ve špičce, ale v poslední době se trápila a teprve se pomalu vrací do bývalé formy.

"Nebylo moc příjemné nastupovat s vědomím, že to je dost hratelný. Proto to byly velký nervy. Naštěstí jsem to uhrála, jinak by mě to hodně mrzelo," oddechla si devatenáctiletá Vondroušová, kterou v Praze připravuje Jiří Hřebec.

Proti Bouchardové ukázala vyrovnanost i úderovou jistotu, což v letošní sezoně, v které už dvakrát vyměnila trenéra, často hledala. "V důležitých momentech jsem zmatkovala, ale teď už udržím chladnou hlavu. Dám první servis, když ho potřebuju. I druhý mám jistější, takže nedělám tolik deblů. Úderově se cítím líp."

Loni vylétla na světovou scénu jako kometa a vyhrála turnaj na okruhu v Bielu. Rok skončila na 67. místě světa a letos měla plné ruce práce s obhajobou. Před US Open klesla mimo stovku a 3. kolo na grandslamu ji tak posune k 80. pozici. "Už nikam padat nebudu, už jsem si to odbyla tento rok. I to je lepší pro hlavu," řekla.

Porážky nejsou konec světa

V prvním plném roce na okruhu WTA sbírala ostruhy. A to i díky porážkám, které musela přijímat častěji než dříve. "Naučila jsem se nepanikařit, když se párkrát prohraje zápas. Byla jsem vyřízená z toho, když jsem prohrála čtyři zápasy, ale to přece není konec světa. Když se pořád trénuje, výsledky přijdou," věří teď.

Účast v třetím kole US Open je toho důkazem. "Po horším období je tohle největší úspěch a vidím, že se to vrací. Začínám být trpělivější," řekla Vondroušová, která zkusí v boji o osmifinále potrápit ve formě hrající Nizozemku Kiki Bertensovou.

Letos hrála semifinále na antuce v Gstaadu a vedle US Open jí vyšel i další turnaj na amerických betonech. V březnu se jí dařilo v Indian Wells. "V Americe se mi líbí," říkala v angličtině a česky se smíchem dodala: "Asi mi tady sedí McDonald."

Postupem času se naučila žít s nálepkou budoucí hvězdy přicházející z Česka. "Moc to neřeším. Snažím se na to moc nekoukat, hrát si tenis a hotovo," má jasno. Učí se i rozpoznávat, kdo má zájem o její tenis a kdo touží po jejích ziscích. To v momentu, kdy se snaží někoho angažovat. "Lidi přijdou se strašně velkou částkou a nezajímá je, jestli budu mít na ostatní věci. Už se to na mě valí ze všech stran."

Po US Open se vrátí dodmů a absolvuje tréninkový blok. To už pod vedením Hřebce a Jana Hernycha, který jí bude nově doprovázet i na turnajích.