TENIS ON-LINE: Muchová ztratila při pokusu o další senzaci na US Open první set

Strýcová se ve Flushing Meadows potkala s velmi dobrou formou, což na vlastní kůži zakusila ve druhém kole Španělka Arruaberrnaová, jenže ve třetím kole vládla na kurtu Belgičanka. Rychle se ujala vedení 4:1. České tenistce nelze upřít snahu, ale klíčové fiftýny uhrávala její soupeřka.

Strýcová, která je 23. na světovém žebříčku, pak sice uhrála dvě hry za sebou, ale další dvě patřily Belgičance, která díky tomu ovládla první sadu poměrem 6:3.

I ve druhé sadě měla navrch Mertensová. Vedla 3:1 a 4:2, jenže Češka se nehodlala vzdát a na betonu třemi hrami v řadě otočila vývoj setu ve svůj prospěch. Ani to ale ke zvratu v duelu nestačilo. Za stavu 6:5 neproměnila Strýcová tři setboly a následně ve zkrácené hře ztratila nejen druhý set, ale i celý zápas. "To mě štve. Možná jsem úplně nevěřila, že můžu jít do třetího setu. To je střípek, který tam chyběl," mrzely zahozené šance v závěru druhé sady Strýcovou.

Při třetím setbolu už podlehla dojmu, že sadu získá. "Balon mi přišel pod sítí a nevěřila jsem, že přejde. Nezareagovala jsem, což je chyba, v tomhle momentu se musí hrát všechno," řekla turnajová třiadvacítka Strýcová.

Měla navrch také ve zkrácené hře, kdy vedla 3:1. Jenže po zahozeném voleji začala mít navrch soupeřka. "Pak jsem cítila, že se to sypalo. Ona byla v tie-breaku v podstatě trpělivější než já," našla klíčový faktor neúspěchu dvaatřicetiletá svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy.

Siniaková s Krejčíkovou dál vítězí

Dvaadvacetileté Siniaková s Krejčíkovou si připsaly na konto už čtrnáctý vítězný zápas na grandslamu v řadě. Před cestou do Flushing Meadows totiž ovládly čtyřhru na antukovém Roland Garros i na trávě ve Wimbledonu. "Možná díky tomu hrajeme jistěji, ale je to i díky tomu, že prostě hrajeme. Snažíme se to míň řešit a každý balon bojujeme. Nevzdáváme se za žádného stavu," řekla Krejčíková.

Do utkání měly dobrý vstup. Šafářové vzaly podání a po dalším brejku vedly 5:2. Pak sice Siniaková přišla o servis, ale set s Krejčíkovou ovládly poměrem 6:4. Ve druhém setu už prohrávaly 1:3, ale vzápětí si ziskem pěti her v řadě zajistily postup.

"Bylo to těžký utkání. Publikum víc fandilo holkám, protože Bethanie je Američanka, ale my jsme předvedly velice dobrý výkon. Nedělaly jsme moc chyb a uhrály jsme všechny příležitosti, co jsme dostaly," řekla Krejčíková.

Pokud Krejčíková se Siniakovou ovládnou čtyřhru i na US Open, zkompletují hattrick, který už mají z roku 2013 z juniorské kategorie.

Tři grandslamové deblové triumfy v jedné sezóně naposledy získaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy v roce 2009. Vyhrát v Paříži, Londýně i v New Yorku v kalendářním roce jako poslední dokázaly v roce 1998 Jana Novotná se Švýcarkou Martinou Hingisovou.

Muchová chce další senzaci

Karolína Muchová způsobila na posledním grandslamu sezóny jednu z největších senzací, když ve druhém kole vyřadila bývalou světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou. Teď narazí na přemožitelku Lucie Šafářové - osmnáctou nasazenou Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Předloňská finalistka turnaje Karolína Plíšková bude v utkání s domácí Sofií Keninovou favoritkou a jejich zápas program dne uzavře.