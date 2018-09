Hradecká s Makarovovou do semifinále US Open neprošly

Lucie Hradecká s Ruskou Makarovovou se neprobojovaly do semifinále čtyřhry na tenisovém US Open. Nasazeným dvojkám Tímee Babosové s Kristinou Mladenovicovou podlehly v rozpáleném New Yorku 6:7 a 2:6. Vítězná série česko-ruského páru se zastavila po osmi zápasech.