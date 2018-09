Lendl doufá, že nový formát Davisův pohár nezabije

Mezinárodní federace ITF v létě odhlasovala, že Davis Cup od příští sezóny vyvrcholí na jednom místě během týden za účasti 18 družstev. "To je velká změna a... doufám, že to Davis Cup nezabije," řekl Lendl českým novinářům na US Open.

"Nevidím pozitivní stránku. Davis Cup měl problémy, o tom není pochyb. Hráči nechtěli hrát, ale možná bylo jiný řešení. Třeba, kdyby se hrálo jednou za dva roky, tak by toho hráči měli míň. Možná něco takového, nevím. Byl to určitě složitý problém, o tom není pochyb, ale nejsem nadšený řešením," pronesl Lendl.

Tenis zažívá řadu změn a diskutuje se i o tom, zda by muži na grandslamech neměli hrát jen na dva vítězné sety, protože jsou zápasy dlouhé. "To je složitá otázka, poněvadž je tady historie. Nemyslím si, že je třeba problém řešit tak rychle nebo výrazně jako Davis Cup. To byl větší problém. Tohle můžou zkoušet a něco vymýšlet, ale mají čas. S Davis Cupem se muselo něco dělat," řekl Lendl.

Na olympiádu tenis patří

Před třiceti lety se tenis vrátil do programu olympijských her a podle Lendla pod pět kruhů patří. "Tenis je populární sport a všechny populární sporty by tam měly být. I když to dělá strašný problém s programem přes léto, tak tam patří," řekl.

Kvůli novému angažmá u Němce Alexandra Zvereva musel Lendl oželet amatérský šampionát v golfu veteránů, na který se kvalifikoval. "Bylo by to zajímavé. ale to se nedá nic dělat, tohle bylo důležitější," řekl osmapadesátiletý Lendl.

Tradičně se nechtěl vyjadřovat, jak vznikla a jak funguje jeho spolupráce se čtvrtým hráčem světa. V New Yorku ještě jednadvacetiletý Zverev na grandslamu neprorazil, vypadl ve třetím kole, ale jeho čas nejspíše brzy přijde. "Uvidíme," usmál se jen Lendl nad otázkou, jestli v dohledné době přijde Zverevův čas.

Osminásobný grandslamový vítěz Lendl už dokázal, že umí dodat rozdílový střípek do kariéry hvězdy. Britovi Andymu Murraymu pomohl ke třem grandslamovým triumfům a na první místo světového žebříčku. Rozešli se loni v listopadu.

Bez trénování Lendl nevydržel ani rok. Pořád má chuť předávat své bohaté zkušenosti. "Kdybych čekal pět let, tak už budu moc starej," řekl a doplnil: "Mám ten sport rád, a když můžu takhle někomu pomoct, tak je to fajn. Člověk se pořád učí, každý den něco a získá zkušenosti. S troškou štěstí je potom může použít."