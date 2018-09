Japonská hvězdička zase řádí. První grandslam z US Open? To bych si moc přála, hlásí

Svůj první titul na okruhu WTA získala Naomi Ósakaová letos na americkém turnaji v Indian Wells, svůj první grandslamový titul by si moc přála získat také v USA, na US Open. Dvacetiletá japonská kometa má ke splnění snu velmi blízko. Na tomto grandslamu drtí jednu soupeřku za druhou a už je v semifinále.

Naomi Ósakaová se raduje z postupu do semifinále na US Open.

Když letos v březnu ovládla Naomi Ósakaová turnaj v Indian Wells, šokovala tím celý tenisový svět. Dvacetiletá Japonka si tehdy bez problémů poradila s hvězdami jako Karolína Plíšková, Simona Halepová či Maria Šarapovová. O týden později pak v Miami v prvním kole bez nejmenších potíží vyřadila svůj vzor, Serenu Williamsovou, vítězku třiadvaceti grandslamů.

Od té doby to pak s talentovanou hráčkou bylo jako na houpačce. Na některých turnajích drtila soupeřky ona, na jiných nepřešla ani přes první kolo. Teď ale jako by devatenáctá hráčka světa opět ožila naplno. Na US Open řádí jako v Indian Wells a po hladké výhře nad Ukrajinkou Lesjou Curenkovou může slavit postup do semifinále.

V něm narazí na loňskou finalistku turnaje, domácí hráčku, Madison Keysovou. S tou se letos potkala už na French Open. Keysová jí tam porazila ve dvou setech. A tak má Ósakaová své soupeřce co vracet. K tomu má ještě další motivaci. Když by se jí to podařilo, byla by zase o krok blíž ke splnění svého snu, vyhrát svůj první grandslam právě v USA.

Důvod? Ósakaová sice reprezentuje Japonsko, avšak ke Spojeným státům americkým má také velmi blízko. Ve třech letech se sem spolu s rodiči přestěhovala a žije a trénuje tu doteď. „Vždy jsem si říkala, že kdybych měla vyhrát grandslam, tak bych chtěla, aby tím prvním bylo US Open. Vyrostla jsem tady a můžou se přijít na mě podívat i mí prarodiče. Bylo by to skvělé,“ uvedla na webu WTA dívka, která se spolu se svým krajanem Keiem Nišikorim zapsala do historie. Japonsko bude mít totiž poprvé v semifinále na jednom grandslamu zastoupení ve dvouhře jak mezi ženami, tak i mezi muži.