TENIS ON-LINE: Bitva generací! Serena kazí a japonská teenagerka má nakročeno k zisku prvního setu

Šestnáct let a dvacet tři grandslamových titulů. Přesně tyto mety od sebe dělí finalistky letošního US Open Serenu Williamsovou a Japonku Naomi Ósakaovou. Bude se ze svého čtyřiadvacátého vavřínu z turnajů velké čtyřky radovat ostřílená Američanka, nebo si svůj premiérový připíše mladá hvězda ze země vycházejícího slunce? Utkání vysílá od 22:20 Eurosport, sledovat ho můžete v podrobné on-line reportáži na Sport.cz.

Obě finalistky Naomi Ósakaovovou (vlevo) a Serenu Williamsovou dělí 16 let.

Serena Williamsová usiluje ve Flushing Meadows o svůj již sedmý titul, ten poslední získala v roce 2014. Pokud by vyhrála, měla by na svém kontě čtyřiadvacet grandslamových zářezů, čímž by vyrovnala rekord legendární Australanky Margaret Courtové.

"Jsem pořád na vzestupu, ještě nejsem na vrcholu. Sice už nejsem mladé kuře, ale věřím, že mám před sebou pořád zářnou budoucnost," říkala Američanka.

Ve skvělé formě se na kurtech v New Yorku prezentuje teprve dvacetiletá Naomi Ósakaová, která letos získala svůj první velký titul, když vyhrála v Indian Wells.

Obě tenistky se utkaly zatím na okruhu jen jednou a to nedávno na turnaji v Miami, kde slavila překvapivý triumf Ósakaová, která svoji soupeřku v prvním kole smetla jasně 6:3, 6:2.

Povede se americké legendě odveta?