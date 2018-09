Serenina scéna spustila bouři. Poprvé promluvil i rozhodčí Ramos

Kontroverzní chování Sereny Williamsové ve finále grandslamového US Open směrem k umpirovému rozhodčímu Carlosi Ramosovi a následné oficiální reakce vzbudily velkou vlnu nevole v řadách ostatních elitních sudích. Ti cítí křivdu i neadekvátní zastání a zvažují, že založí na svoji obranu odbory.

Rozechvělá a dojatá Naomi Ósakaová s trofejí pro vítězku US Open.

Dvacetiletá Ósakaová s trofejí pro vítězku ženské dvouhry na US Open.

Umpirový sudí Carlos Ramos (vpravo) odchází do útrob stadiónu Arthura Ashe.

Ženská asociace tenisových profesionálek WTA se stejně jako někteří současní či bývalí špičkoví hráči ve sporu zastala hvězdy Sereny Williamsové a kritizovala výkon portugalského arbitra. Mezinárodní tenisová federace ITF se sice Ramose zastala, jenže až s odstupem skoro dvou dnů, během nichž schytával řadu hodin prakticky jen kritiku.

„Pan Ramos se v rámci svých povinností držel pravidel. Jeho verdikty byly v souladu s regulemi, což potvrdilo rozhodnutí zástupců US Open udělit paní Williamsové pokutu (zhruba 375 000 korun) za tři přestupky," uvedla ITF.

Umpiroví rozhodčí nemohou poskytovat na základě svých kontraktů veřejná vyjádření k utkáním, nicméně britskému prestižnímu listu Guardian se podařilo jednoho z elitních sudích pod podmínkou jeho anonymity vyzpovídat. A z jeho slov je patrné, že v rozhodcovské obci panuje po událostech v New Yorku značně nakvašená nálada. Vadí jim to, jak americký svaz USTA a WTA rychle přispěchaly na podporu Sereny.

„V naší komunitě teď není dobrá nálada. Nikdo se nás nezastane. Rozhodčí si teď říkají: Co bych dělal, kdybych tam v sobotu seděl já? Převládá pocit, že v tom všichni nechali Ramose skoro 48 hodin vymáchat," tvrdí nejmenovaný sudí.

Ramos se nechtěné publicity a pozornosti nejspíš jen tak nezbaví, protože už od pátku má rozhodovat v Zadaru semifinálový duel Davis Cupu mezi Chorvatskem a USA. Znovu se tak setká se zástupci amerického svazu USTA, který před pár dny uvedl, že se Serenou nebylo ze strany arbitra zacházeno fér.

Portugalec se z výše zmíněných důvodů k samotnému utkání nevyjadřoval, ale v rozhovoru pro portugalský list Tribuna Expresso veřejnost před daviscupovým duelem uklidňoval.

„Je to delikátní situace, ale vzhledem k okolnostem jsem v pohodě. Rozhodování á la carte (kdy si každý si vybere) neexistuje. Nemějte o mně strach," vzkázal s tím, že po finálovém zápase se raději do ulic New Yorku na procházku nevydával.