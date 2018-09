TENIS ON-LINE: Češi odvrací ostudu, Veselý je ale kousek od ztráty prvního setu

Čeští tenisté se dostali v daviscupové baráži v Budapešti do nečekaných problémů. S Maďary, kteří nastupují bez svých dvou nejlepších hráčů, prohrávají 1:2. Porážku bude v úvodní dvouhře odvracet Jiří Veselý, jenž v souboji jedniček vyzval Mátého Valkusze. Po nich nastoupí Lukáš Rosol se Zsomborem Pirosem. Zápasy (vysílá ČT sport) sledujte v podrobných on-line reportážích na Sport.cz

Žebříčkově jsou sice Češi favority, ale domácí tenisté jim zatím senzačně vzdorují. Veselý v pátek hrál po měsíční pauze zaviněné zraněním třísla a nečekaně prohrál se 419. hráčem světa Pirosem 6:3, 4:6, 6:4, 6:7 a 5:7.

Rosol poté vyrovnal výhrou nad debutantem v soutěži Valkuszem 6:1, 6:2 a 6:4. V sobotu ale Rosol a Roman Jebavý ztratili ve čtyřhře vedení 2:0 na sety a páru Gábor Borsos, Peter Nagy podlehli 6:3, 6:4, 1:6, 2:6 a 4:6.

V případě porážky nebudou tenisté nasazeni při losu kvalifikačního kola příštího ročníku a hrozil by jim silný soupeř. Nemuseli by tak postoupit do finálového turnaje, který bude na konci roku hrát nově 18 týmů během jednoho týdne.