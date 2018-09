VYDAT DO 25.9. Co čeká český tým v baráži? Na Veselého a spol. může jít Federer či čtvrtfinalista US Open

Měl to být jednoduchý úkol. Maďarský tým postrádal v barážové bitvě s českým týmem jak v životní formě hrajícího Martona Fucsovicse, tak žebříčkovou dvojku Attilu Balázse. Do boje tak domácí celek vyrazil s dvojicí mladíků - dvacetiletým Mate Valkuszem a ještě o dva roky mladším Zsomborem Pirosem. A především druhý jmenovaný dával favorizovanému soupeři pořádně zabrat.

Vyprávět by o tom mohl především Jiří Veselý, který s nadšeně hrajícím mladíkem prohrál po setech 6:3, 4:6, 6:4, 6:7, 5:7. A když v sobotu nepotvrdili dvousetové vedení ani Rosol s Jebavým, byl český výběr kousek od velkého trapasu. Nedělní triumfy Veselého a poté i Rosola však blížící se blamáž odvrátily a svěřenci Jaroslava Navrátila tak mohli slavit očekávanou výhru.

Lukáš Rosol srovnal duel s Maďarskem.

„Rozhodly zkušenosti. Hlavně u Lukáše Rosola, který v posledních letech předvedl skvělé zápasy, ať už to bylo se Zverevem či s Tsongou. Zkušenosti z těchto mačů zúročil nyní, v singlových zápasech neztratil ani set," chválil brněnského rodáka, který se postaral o dva body, nehrající kapitán Navrátil.

Český tým však zdaleka nemá vyhráno. I když bude mezi osmičkou nasazených týmů, i tak ho může čekat pořádně těžký soupeř.

Veselý a spol. se při shodě okolností mohou postavit švýcarskému týmu s Rogerem Federerem a Stanem Wawrinkou, dalším smrtícím losem může být silná Austrálie s Nickem Kyrgiosem či čtvrtfinalistou US Open a přemožitelem Rogera Federera Johnem Millmanem nebo mladou supernadějí Alexem de Minaurem.

Jiří Veselý v úvodním utkání baráže Davisova poháru proti Nizozemsku.

Zajímavým a těžkým soupeřem by mohla být bitva s Nizozemskem, tedy týmem, který české tenisty poslal do nižších daviscupových pater v minulé sezóně, kdy Robin Haase a spol. otočili skóre ze stavu 0:2.

Na český tým bude v osudí číhat i i silná Bosna a Hercegovina s Džumhurem a Bašičem či Uzbekistán v čele s Denisem Istominem. Teoreticky nejpřijatelnějším soupeřem by byla Kolumbie, která má svoji jedničku až ve třetí stovce, nebo Indie s Yuki Bhambrim - 96. hráčem světa.

Český tým by se mohl potkat znovu s Maďarskem, ve hře je i Rusko s Chačanovem a Medveděvem, Chile či Brazílie. Jména dalších vou možných soupeřů z euro-africké zóny budou známa později. Na půdu soupeře by jel do Brazílie, v případě Kolumbie by rozhodl los.

Doma by Veselý a spol. hráli v případě, kdy by jim los přisoudil Maďarsko, chile, Uzbekistán, Indii a Rusko.

S kým čeští tenisté změří síly, bude jasné 26. září, kdy proběhne losování.