Zapomenutá Češka znovu nakopla kariéru. Hrdinka z Wimbledonu stoupá žebříčkem

Co spojuje Denisu Allertovou, Karolínu Muchovou a Terezu Smitkovou? Vedle národnosti především fakt, že každá z nich naprosto nečekaně zazářila na grandslamu. A každá na jiném.

Naposledy se to povedlo "neznámé" hráčce ze třetí stovky Karolíně Muchové, která došla na US Open z kvalifikace od 3. kola. Mimo jiné přes dvojnásobnou grandslamovou šampiónku Garbiňe Muguruzaovou. Už v lednu se podobného úspěchu dočkala na Australian Open Denisa Allertová, která skončila dokonce až v osmifinále.

Stejně daleko se prokousala ve slavném Wimbledonu z pozice 175. hráčky světa i Tereza Smitková. Psal se rok 2014 a tehdy devatenáctiletá rodačka z Hradce Králové nebyla o nic známější než Karolína Muchová. Na své spanilé jízdě turnajem vyřadila šest tenistek včetně Coco Vandewegheové, aby skončila na krajance Lucii Šafářové.

"Jsem strašně šťastná. Už jen dostat se do hlavní soutěže Wimbledonu byl pro mě obrovský úspěch. Teď si koupím auto. Do Prostějova dojíždím na tréninky z Hradce vlakem a dost mě to unavuje, musím přestupovat." jásala tehdy mladičká tenistka. A to nebylo vše.

O půl roku později se dostala na životní 57. místo světa, ve stejném roce byla členkou vítězného fedcupového mužstva. Kariéra rozjetá na výbornou.

Z vrcholu na dno

Pak však začal její pozvolný pád. Sezónu 2015 končila jako 125. hráčka světa, následující rok byla 182. a sezónu 2017 uzavřela dokonce až na 224. pozici.

"Nepodařilo se mi ve špičce usadit tak, jako se to někomu povede. Nechci nikoho hanit, ale jsou hráčky, co nehrají tak dobrý tenis, ale občas něco trefí, na pár turnajích mají štěstí a udrží se tam. To já moc neměla, ale nechci se na to vymlouvat, prostě musím zabrat," říkala před časem zklamaná tenistka.

Stále teprve třiadvacetiletá hráčka však letos ukazuje, že by se mohla vrátit na ztracené pozice. Na svém kontě má triumf na turnaji nižší kategorie ITF v Loughborough, v červnu ovládla další podnik ve Velké Británii, kde na cestě za titulem přehrála včetně kvalifikace devět soupeřek. Hattrick završila opět na Ostrovech na turnaji ve Wokingu.

Nejcennější skalp získala v prvním kole kvalifikace na US Open, když porazila bývalou deblovou světovou jedničku Bethanii Mattekovou-Sandsovou. V současné době patří Smitkové 145. příčka. Dokáže se vrátit do elitní stovky?