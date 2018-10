Nebaví mě to, nehraju. Tohle už je hraniční, varoval rozhodčí Kyrgiose. A rozpoutal slovní přestřelku

Nebavilo ho to. Tak na to kašlal. Zase. Nick Kyrgios předvedl v prvním kole turnaje v Šanghaji jeden ze svých výstupů, které umí snad jen on. Do zápasu proti 104. hráči světa Bradley Klahnovi přitom vstupoval v roli jasného favorita. První set to také potvrdil. Ovšem pak ho utkání začalo nudit. "Tohle už je hraniční, Nicku," varoval ho hlavní rozhodčí. Tím však jen rozpoutal následnou slovní přestřelku.

Nick Kyrgios se pustil do velké hádky s hlavním rozhodčím

Není to tak dlouho, co se mluvilo o tom, že by se v roli Kyrgiosova superkouče mohl objevit Radek Štěpánek. Teď je možná karvinský rodák rád, že k tomu nedošlo. Horkokrevný Australan totiž na turnaji v Šanghaji znovu ukázal, jak vypadá sebedestrukce tenisového talentu v přímém přenosu.

V zápase proti Američanovi Klahnovi vyhrál první set celkem v klidu 6:4. Ve druhé sadě však třiadvacetiletý Australan začal předvádět to, co ho tak často "zdobí". Na zápas začal kašlat. Předvedl několik zjevně laxních výměn bez většího zájmu je vyhrát. Za stavu 2:1 pro Klahna se tak dočkal od hlavního rozhodčího Damiena Dumusoise také prvního napomenutí.

"Nicku, tohle už bylo na hraně," slyšel Australan z umpiru. "Jako že hraju špatně? Nemáte právo mi to říkat, nezáleží mi na Vašem názoru, je to moje taktika," pálil na sudího Kyrgios.

Aby svá slova potvrdil, nasázel za stavu 2:3 pro soupeře v jediném gamu čtyři esa. "Tohle bylo taky na hraně?" dál dráždil sudího tenista. "Tohle stačí. Už o tom nehodlám diskutovat," snažil se držet naštvaného hráče v mezích francouzský rozhodčí.

Mohl bych Vám udělat problémy, hrozil rozhodčímu

To byla však také nejlepší pasáž Kyrgiosova výkonu. Druhý i třetí set prohrál 4:6, 3:6 a s turnajem se rozloučil. I tak stačil Dumusoise počastovat další pichlavou poznámkou. "Klidně bych teď mohl jít za supervisorem a říct mu, že jsem se díky Vašim poznámkám dostal psychicky dolů, pak byste měl problém, co? Neudělám to, ale mohl bych," hrozil Kyrgios.

Australan měl v Šanghaji problémy s odfláknutým zápasem i minulý rok v utkání s Stevem Johnsonem i rok předtím, kdy čelil nařčení, že vypustil mač s Mischou Zverevem. Za oba incidenty dostal pokutu.

Naposledy se do konfliktu s hlavním rozhodčím dostal na US Open, kdy mu zkušený sudí Mohamed Lahyani v zápase 2. kola s Francouzem Herbertem domlouval, aby začal hrát naplno. Za svoji aktivitu, při které slezl z umpiru a věnoval se Australanovi osobně, byl na dva týdny suspendován.

Tehdy si však zval Kyrgios jeho rady k srdci....