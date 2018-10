Bitva o Turnaj mistryň vrcholí. O dvě volná místa bojuje trojice tenistek. Co potřebuje Plíšková?

Necelé dva týdny. Tolik času zbývá do konce tenisové sezóny. Poté bude známa kompletní osmička účastnic závěrečného Turnaje mistryň. Jistotu mají Simona Halepová, Angelique Kerberová, Caroline Wozniacká, Naomi Ósakaová, Petra Kvitová i Sloane Stephensová. O poslední dvě místa se pere hned trojice tenistek, včetně Karolíny Plíškové. Co která hráčka potřebuje, aby se na elitní klání dostala?

Karolína Plíšková zatím drží poslední postupovou osmou příčku. O účast na singapurském klání však bojuje i Elina Svitolinová a Kiki Bertensová. Server wtatennis.com se podrobněji podíval na to, jaké šance jednotlivé hráčky mají.

Hlavní pozornost se však upíná k trojici Svitolinová, Plíšková, Bertensová. Mezi nimi by se mělo rozhodnout o dvou postupujících tenistkách. Hodně napoví již tento týden.

V nejlepší pozici je Svitolinová. Aby si Ukrajinka zajistila účast na klání pro nejlepších osm hráček letošního roku už v tomto týdnu, potřebuje vyhrát turnaj v Hongkongu, kde je prozatím ve čtvrtfinále a zároveň to, aby se Karolína Plíšková nedostala na souběžně hraném turnaji v Tchien-ťinu do finále. I kdyby jí tato varianta nevyšla, je čtyřiadvacetiletá tenistka účasti S Singapuru velmi blízko.

O 130 bodů za Svitolinovou je v žebříčku pro Turnaj mistryň Karolína Plíšková. Ta na podniku v čínském Tchien-ťinu postoupila již do semifinále a to je právě meta, od které se české jedničce připisují první body.

Pořadí tenistek v žebříčku pro Turnaj mistryň

POŘADÍ JMÉNO BODY NAHLÁŠENÉ TURNAJE 6. Sloane Stephensová (USA) 3943 Moskva 7. Elina Svitolinová (Ukr.) 3850 Hong Kong, Moskva? 8. Karolína Plíšková (ČR) 3720 Tchien-ťin, Moskva 9. Kiki Bertensová (Niz.) 3710 Linec, Moskva 10. Aryna Sabalenková (Běl.) 3145 Tchien-ťin, Moskva

Plíškové nahrál kolaps Bertensové

Rodačce z Loun velmi nahrála nečekaná porážka její největší konkurentky v boji u Turnaj mistryň Kiki Bertensové, která se pro to, aby si podobně jako Plíšková mohla připočíst body do žebříčku, potřebovala v Linci probít aspoň do čtvrtfinále.

Desátá hráčka světa však nečekaně padla už v osmifinále s 137. tenistkou světa Ruskou Gasparyanovou (5:7, 6:2, 7:6). Původní náskok deseti bodů tak vzrostl na šedesát. Pokud by Plíšková celý turnaj vyhrála, získala by dalších 170 bodů, což by jí dávalo skvělou výchozí pozici do posledního podniku v Moskvě.

Karolína Plíšková zatím roli favoritky plní

Eugene Hoshiko

Ať již se bude situace vyvíjet jakkoliv, tento týden odpověď na otázku, která z dvojice Plíšková-Bertensová bude nakonec slavit, ještě nedá. O tom se rozhodne v posledním možném termínu během turnaje v Moskvě.

O aspoň teoretickou šanci na Turnaj mistryň přišla Běloruska Sabalenková, která podlehlave čtvrtfinále v Tchien-ťinu s Bacsinszkou.

Jak Plíšková, tak Bertensová jsou přihlášené na závěrečný podnik do Moskvy. Ve výrazně lepší pozici by do něj mohla jít právě česká tenistka.