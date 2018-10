Štěpánka dohnaly slzy. Při rozlučce porazil Djokoviče, Agassi v Praze překvapil

Byl to jeden z těch vzácných tenisových večerů, kdy je úplně jedno, jaký je konečný výsledek, ale diváci se přesto baví a aplaudují jako zběsilí. Radek Štěpánek se v exkluzivní společnosti loučil v pražské O2 areně se svou kariérou a na cestu do dalších let ho vyprovázel potlesk i záře hvězd.